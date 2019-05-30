均衡飲食聰明吃 輕「速」食正夯

2019-05-30 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



夏日氣溫飆升，想要吃得健康又清爽，外食族們現在有了更多選擇！主打Q軟系手工貝果的好丘，不時推出厚醬、貝果堡等多款創意口味，今年新作「蔬爽貝果堡」就是為了替上班族打造蔬爽健康的菜單；連鎖速食業者肯德基，也推出輕食系商品「上校私廚沙拉」，補充每天所需的纖維質；Mister Donut也打造口感蓬鬆的5款全新輕食甜甜圈，滿滿餡料營養加分，讓消費者在百貨商圈、住宅區，一樣能享受便利、吃到健康的「速」食。

好丘全新蔬爽貝果堡共有「酪梨莎莎」香甜微辣開胃、「田園鮪魚」家常的鮪魚輕食口味、「青醬里肌」九層塔、奶油乳酪與大里肌火腿的清新風味、以及「總匯燻雞」肉食系必點的飽足款，四種口味熱量皆不超過600大卡，還能吃到鮮採直送的捲葉萵苣，搭配豐富配菜及多種醬料變化，呈現清爽、無負擔，同時又能補充營養的健康滋味，每款售價119元，微風南京店、芝山店限定販售。

速食肯德基推出的上校私廚沙拉系列，一推出吸引不少輕食族喜愛。「凱薩烤雞腿沙拉」以美式紐奧良無骨烤雞腿排主餐、「凱薩咔啦脆雞沙拉」則是肯德基經典的咔啦脆雞主餐，加上一整條冰心烤地 瓜，搭配滑嫩溫泉蛋、厚濃切達乾酪丁、牛番茄、爽脆萵苣等，在大口吃肉的同時，也能攝取蔬菜纖維的清爽的好食光。「凱薩烤地瓜沙拉」整整兩條香甜可口的冰心烤地瓜為主餐，地瓜膳食纖維提升飽腹感，從蔬食中獲得滿滿的元氣。