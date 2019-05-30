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均衡飲食聰明吃 輕「速」食正夯

2019-05-30 21:02聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

夏日氣溫飆升，想要吃得健康又清爽，外食族們現在有了更多選擇！主打Q軟系手工貝果的好丘，不時推出厚醬、貝果堡等多款創意口味，今年新作「蔬爽貝果堡」就是為了替上班族打造蔬爽健康的菜單；連鎖速食業者肯德基，也推出輕食系商品「上校私廚沙拉」，補充每天所需的纖維質；Mister Donut也打造口感蓬鬆的5款全新輕食甜甜圈，滿滿餡料營養加分，讓消費者在百貨商圈、住宅區，一樣能享受便利、吃到健康的「速」食。

好丘全新蔬爽貝果堡共有「酪梨莎莎」香甜微辣開胃、「田園鮪魚」家常的鮪魚輕食口味、「青醬里肌」九層塔、奶油乳酪與大里肌火腿的清新風味、以及「總匯燻雞」肉食系必點的飽足款，四種口味熱量皆不超過600大卡，還能吃到鮮採直送的捲葉萵苣，搭配豐富配菜及多種醬料變化，呈現清爽、無負擔，同時又能補充營養的健康滋味，每款售價119元，微風南京店、芝山店限定販售。

速食肯德基推出的上校私廚沙拉系列，一推出吸引不少輕食族喜愛。「凱薩烤雞腿沙拉」以美式紐奧良無骨烤雞腿排主餐、「凱薩咔啦脆雞沙拉」則是肯德基經典的咔啦脆雞主餐，加上一整條冰心烤地 瓜，搭配滑嫩溫泉蛋、厚濃切達乾酪丁、牛番茄、爽脆萵苣等，在大口吃肉的同時，也能攝取蔬菜纖維的清爽的好食光。「凱薩烤地瓜沙拉」整整兩條香甜可口的冰心烤地瓜為主餐，地瓜膳食纖維提升飽腹感，從蔬食中獲得滿滿的元氣。

Mister Donut推出的RICH DONUTS系列，其鬆軟秘訣來自「二段式低溫發酵技術」，將麵團烘烤出均勻孔洞，口感蓬鬆中帶有嚼勁。5款全新口味輕食甜甜圈有雞蛋、鮪魚船長，在長型堡體中分別載滿雞蛋丁、鮪魚醬與美乃滋；輕食鹹甜口味則有相思紅豆、香草甜心、乳酪肉桂捲，隨時搭配全新熟成茶系列，從正餐到下午茶時段一應俱全。

輕食系商品「上校私廚沙拉」每款售價139元。圖／肯德基提供
輕食系商品「上校私廚沙拉」每款售價139元。圖／肯德基提供
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「蔬爽貝果堡」四種清爽健康風味，售價119元。圖／好丘貝果提供
「蔬爽貝果堡」四種清爽健康風味，售價119元。圖／好丘貝果提供
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特製美乃滋搭配蛋黃及大顆蛋白丁的「雞蛋船長」售價55元。圖／Mister Don...
特製美乃滋搭配蛋黃及大顆蛋白丁的「雞蛋船長」售價55元。圖／Mister Donut提供
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肯德基速食
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