2大飯店吃到飽舉辦美食節 用餐再抽舊金山、莫斯科雙人來回機票

2019-05-30 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近來正值餐飲淡季，各大飯店自助餐廳推出美食節活動，像是遠東Cafe舉辦夏日美式炭烤派對，台北福華飯店舉辦俄羅斯美食節，活動期間前往用餐，分別可抽台北舊金山雙人來回機票、台北莫斯科雙人來回機票。

繼加拿大食尚月後，遠東Cafe自助餐廳與美國聯合航空、星坊酒業合作，於6月1日到8月31日間每日午晚餐時段，並端出多道必嘗佳肴，像是炭烤40天榖飼戰斧牛排與豬肋排，還有紐約起司蛋糕、蘋果派、棉花糖巧克力布朗尼等。此外，賓客還可用599元加購龍蝦，佐餐可選擇加州精選葡萄酒和美國知名啤酒。

遠東Cafe表示，夏日美式炭烤派對活動期間，聯合航空萬里飛行計畫會員、聯合航空員工、持美國護照於遠東Cafe用餐，就可享有85折優惠。另用餐還有機會贏得美國聯合航空台北飛舊金山雙人來回機票。

除了遠東Cafe外，台北福華飯店自6月1日起至6月30日，舉辦「俄羅斯美食節」，並邀請莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處為活動指導單位，並特聘俄羅斯主廚艾力克斯（Mr. Alexey Vasilyev）至飯店客座料理，端出俄式餡餅、酸奶燉牛肉、俄羅斯餃子、野莓果燉鹿肉等。