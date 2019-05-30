小丸子鐵粉快衝！7-ELEVEN「櫻桃小丸子童話故事集點」木頭公仔、文具可愛又有質感

2019-05-30 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7－ELEVEN集點活動一波接一波，6月5日至7月14日將推出「櫻桃小丸子四大童話故事」集點活動，櫻桃小丸子首度與《天鵝湖》、《小紅帽》、《三隻小豬》、《綠野仙蹤》等4大童話故事聯名設計，首推木頭文具大公仔、木質公仔黑板萬年曆、LED溫度計電子鐘、變色夜燈、小椅凳、復古便當盒等共10款限量商品，消費滿50元可獲得1點，集滿6點加99元～499元即可兌換一款，小丸子鐵粉快衝一波！

櫻桃小丸子中的人物化身為8公分木頭文具大公仔，共有12款造型，除了經典款小丸子之外，還有小紅帽小丸子、大野狼野口、桃樂絲小丸子、稻草人爺爺、錫人花輪、獅子濱崎、豬太郎小豬等，各有便利夾、筆插或名片座的文具功能，集滿6點加99元或集滿96點免費送一款，首批限量60萬個；公仔還能與另外集點加購的手機座筆筒、旋轉音樂盒、LED溫度計電子鐘、熱氣球變色夜燈等互相搭配組合抽換，可愛又實用。

7－ELEVEN還首度推出集點序號登錄抽活動，換購櫻桃小丸子文具木頭大公仔任一款，首批限量60萬個的盒裝內附抽獎券一張，憑抽獎券上網登錄序號有機會抽中價值58,000元的日本櫻桃小丸子樂園4天3日雙人遊。

限量木頭手機筆座共有2款童話故事設計，集滿6點加199元或集滿192點免費送，限量10萬個。6月5日下午3點起開放預購的包括限量木公仔黑板萬年曆，經典教室主題，附小丸子木公仔與白鉛筆，黑板可重複書寫，集滿6點加399元可兌換一款，限量1萬個；限量旋轉大音樂盒共有天鵝湖、森林故事兩款主題，櫸木原木底座，配件及公仔可交替組合，集滿6點加499元可兌換一款，限量共2萬個；限量LED溫度計電子鐘共有綠野仙蹤、經典校園兩款主題，具鬧鐘、溫度顯示雙重功能與長亮、睡眠兩種模式，可USB或電池供電，集滿6點加499元可兌換一款，限量共2萬個；限量熱氣球變色夜燈開燈後有星星投影，具有變色、長亮雙重模式，搭配另外收集的公仔更有特色，集滿6點加499元可兌換，限量1萬個。

還有一系列櫻桃小丸子居家用品，包括兩款限量花仙子香氛擴香瓶，集滿6點加99元或集滿96點免費送一款，限量共8萬個；限量橢圓大垃圾桶共有小紅帽、天鵝湖童話兩款，7.5公升大容量，集滿6點加149元或集滿144點免費送一款，限量共4萬個；限量口袋收納小椅凳共有小丸子、花輪兩款，椅背有口袋可放置小物，可拆式布套方便清洗，集滿6點加399元可兌換一款，限量共1.5萬個；限量不鏽鋼便當盒提袋組共有小紅帽、天鵝湖兩款童話設計，便當盒浮雕造型上蓋設計，使用304不鏽鋼、飯菜可分層放置，集滿6點加299元可兌換一款，限量共1.5萬個。