整圈大蝦排排站、九宮格9種口味 IG超浮誇披薩藏身士林
很多人早就在IG上被這個「一整圈蝦子」的浮誇披薩燒到好久了。有像放煙火一般，整圈共24隻大蝦的披薩、還有一次可以品嘗9種口味的九宮格方形披薩，就藏身在士林的這家披薩小店「愛披薩 ipizza」。看這些豐盛的用料、薄脆的餅皮，就讓人口水直流。
一般披薩店都主打圓形披薩，「愛披薩 ipizza」的方形披薩是許多IG網友推薦的選擇，更棒的是可以自由從多種口味選擇2到4種口味（方形自由拼）或是9種口味（九宮格披薩），對於喜歡多種配料的吃貨少女們，真的是太佛心的選項，一整個不會吃膩。
如果要辦派對或親友聚餐，這個排滿一整圈海大蝦的「煙火披薩」，絕對是打卡拍照超級焦點，真的是太浮誇太銷魂，網友稱讚「好狂」、「蝦肉吃起來鮮甜」、「浮誇又壯觀」。要特別注意的是大蝦類披薩（有8隻、16隻、24隻選擇），官網說明都需要提前一天預訂，直接跑到現場是沒有的喔。
「愛披薩 ipizza」位於士林劍潭站附近，出站後步行約5~6分鐘可抵達，交通相當便利，紅色店面也相當醒目，不會難找。無論是平日或假日生意都很好，內用外帶都需要等候，假日更是一位難求。營業時間與訂購方式、公休日，可上店家官方粉絲團查詢，以免白跑一趟喔。
哪裡吃
愛披薩 ipizza
地址：台北市士林區前港街30號
煙火披薩（24隻）1080、兩倍蝦（16隻）750、海大俠（8隻）390
方形自由拚（任選2~4種口味）440
九宮格自由拚（任選9種口味）500
如有誤植更動請以店家現場實際公佈為準
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