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200個日、港、台品牌 歷年最大規模「日本手作職人創意市集」華山3天快閃

2019-05-30 18:27聯合報 記者江佩君╱即時報導

本周末文青們又有一個好去處，連續兩年推出、相當受歡迎的「日本手作創意市集」今年推出第三回，今年號召日、港、台200個品牌同步開展，日本職人品牌也再創登台紀錄，是舉辦來最多日本設計職人到場的一次，將於5月31日至6月2日期間限定在華山文創園區快閃3天，現在不用出國，就可現場直接體驗國際職人們的手作創意。

這次活動除了邀請到去年的人氣品牌來台，像是造成搶購風潮的「火銷魂」、與彩虹樂團合作過的「F!CT!ON」等，今年日本手作職人也增加到72位，日港台更共計邀約到134位職人與近200個品牌同步開展。市集包括美甲設計、水墨、體態穿搭達人、日本飾品、日本傳統工藝、刺繡、包包配件、平面插畫設計、流行時尚品牌、嘻哈文化、公仔、日本手作食品等。

前往現場的消費者除了能與更多日本職人們交流，今年還有更多的現場表演、體驗及講座課程，像是日本手風琴師、街頭默劇表演，以及職人親自指導手作體驗琉球琉璃飾品、木工、羊毛氈等多元豐富的現場實演活動。

2019日本手作職人創意市集第三回

日期：2019/5/31(五)～6/2(日) 每天10:00~19:00

地點：華山1914文創園區東2A&B館、中4A館

現場全票：150元

2019日本手作職人創意市集第三回登場品牌「1107」。圖／愛手創粉絲團
2019日本手作職人創意市集第三回登場品牌「1107」。圖／愛手創粉絲團
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2019日本手作職人創意市集第三回，5/31～6/2於華山文創園區登場。圖／愛手...
2019日本手作職人創意市集第三回，5/31～6/2於華山文創園區登場。圖／愛手創粉絲團
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2019日本手作職人創意市集第三回，這次集結200個品牌同步開展。圖／愛手創粉絲...
2019日本手作職人創意市集第三回，這次集結200個品牌同步開展。圖／愛手創粉絲團
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2019日本手作職人創意市集第三回登場品牌「harapecora」飾品。圖／愛手...
2019日本手作職人創意市集第三回登場品牌「harapecora」飾品。圖／愛手創粉絲團
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2019日本手作職人創意市集第三回登場品牌「RATA」髮帶。圖／愛手創粉絲團
2019日本手作職人創意市集第三回登場品牌「RATA」髮帶。圖／愛手創粉絲團
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2019日本手作職人創意市集第三回，這次集結200個品牌同步開展。圖／愛手創粉絲...
2019日本手作職人創意市集第三回，這次集結200個品牌同步開展。圖／愛手創粉絲團
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