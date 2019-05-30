張碧晨戴TASAKI皇冠化身公主 脫俗造型讓歌迷看傻眼

2019-05-30 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



被說可能是迪士尼有史以來最棒的真人改編電影「阿拉丁」，在全球上映之後，都有不錯的迴響。而中國歌手張碧晨更是受邀演繹中文版主題曲，並以公主般的造型出現在MV中，讓歌迷們看傻了眼。而陳喬恩為了出席於上海的時尚活動，以帶有刺繡裝飾的套裝搭配De Beers鑽石，同樣十分吸睛。

迪士尼推出的真人改編電影「阿拉丁」，近期在全球上映，逗趣的內容與劇中男、女主角都受到熱烈討論。不僅如此，中文版的主題曲還由陳偉霆、張碧晨一同來詮釋情歌對唱橋段。為此，還另外拍攝新的MV來呼應歌詞的內容，本來風格略為高冷的張碧晨還特別換上白色多層次烏干紗蓬裙的禮服，配戴了TASAKI的經典Tiara Mermaid 鑽石珍珠皇冠作品及Planetary鑽石珍珠鉑金戒指，直接化身公主。脫俗的扮相一曝光，還立刻引起歌迷們的討論。大讚「這就是我們的小公主」、「配飾美，人更美」，連帶的讓張碧晨所穿的禮服、配件都增加了詢問度。