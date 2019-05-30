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張碧晨戴TASAKI皇冠化身公主 脫俗造型讓歌迷看傻眼

2019-05-30 17:45聯合報 記者曾智緯╱即時報導

被說可能是迪士尼有史以來最棒的真人改編電影「阿拉丁」，在全球上映之後，都有不錯的迴響。而中國歌手張碧晨更是受邀演繹中文版主題曲，並以公主般的造型出現在MV中，讓歌迷們看傻了眼。而陳喬恩為了出席於上海的時尚活動，以帶有刺繡裝飾的套裝搭配De Beers鑽石，同樣十分吸睛。

迪士尼推出的真人改編電影「阿拉丁」，近期在全球上映，逗趣的內容與劇中男、女主角都受到熱烈討論。不僅如此，中文版的主題曲還由陳偉霆、張碧晨一同來詮釋情歌對唱橋段。為此，還另外拍攝新的MV來呼應歌詞的內容，本來風格略為高冷的張碧晨還特別換上白色多層次烏干紗蓬裙的禮服，配戴了TASAKI的經典Tiara Mermaid 鑽石珍珠皇冠作品及Planetary鑽石珍珠鉑金戒指，直接化身公主。脫俗的扮相一曝光，還立刻引起歌迷們的討論。大讚「這就是我們的小公主」、「配飾美，人更美」，連帶的讓張碧晨所穿的禮服、配件都增加了詢問度。

而鮮少在台灣露面的女星陳喬恩近日出席於上海的活動，以帶有花草圖案刺繡的象牙白套裝現身，凸顯她的知性美。同時，陳喬恩還配戴了De Beers Arpeggia單行鑽石耳環、Horizon 18K白金戒指和Dewdrop鑽石戒指。透過簡潔的線條和適時的點綴，讓整體造型更完整，不會過於浮誇但保有一定程度的奢華感，可作為白領女性的搭配範本。

陳喬恩出席於上海的時尚活動，以帶有刺繡裝飾的套裝搭配De Beers鑽石，十分吸...
陳喬恩出席於上海的時尚活動，以帶有刺繡裝飾的套裝搭配De Beers鑽石，十分吸睛。圖／De Beers提供
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De Beers Horizon 18K白金戒指，中央鑽環都以手工鑲嵌總重0.3...
De Beers Horizon 18K白金戒指，中央鑽環都以手工鑲嵌總重0.36克拉的密釘鑲鑽石，約11萬3,000元。圖／De Beers提供
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張碧晨以白色禮服搭配TASAKI的經典Tiara Mermaid 鑽石珍珠皇冠作...
張碧晨以白色禮服搭配TASAKI的經典Tiara Mermaid 鑽石珍珠皇冠作品，及Planetary鑽石珍珠鉑金戒指，直接化身公主。圖／摘自微博
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TASAKI Planetary鑽石珍珠鉑金戒指，鉑金、南洋珍珠、阿古屋珍珠、鑽...
TASAKI Planetary鑽石珍珠鉑金戒指，鉑金、南洋珍珠、阿古屋珍珠、鑽石，約57萬1,000元。 圖／TASAKI提供
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De Beers Dewdrop鑽石戒指，鑽石總重0.91克拉，約13萬9,00...
De Beers Dewdrop鑽石戒指，鑽石總重0.91克拉，約13萬9,000元。圖／De Beers提供
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張碧晨以白色禮服搭配TASAKI的經典Tiara Mermaid鑽石珍珠皇冠作品...
張碧晨以白色禮服搭配TASAKI的經典Tiara Mermaid鑽石珍珠皇冠作品，及Planetary鑽石珍珠鉑金戒指，直接化身公主。圖／摘自微博
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De Beers Arpeggia 單行鑽石耳環，鑽石總重1.33克拉，約30萬...
De Beers Arpeggia 單行鑽石耳環，鑽石總重1.33克拉，約30萬1,000元。圖／De Beers提供
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TASAKI經典Tiara Mermaid鑽石珍珠皇冠，18K白金、阿古屋珍珠、...
TASAKI經典Tiara Mermaid鑽石珍珠皇冠，18K白金、阿古屋珍珠、馬貝珍珠、鑽石，價格店洽。圖／TASAKI提供
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