求婚想給驚喜但不知戒圍怎麼辦？銀座白石這招搶救新郎

2019-05-30 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



為慶祝進軍台灣滿2週年，日本首席婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）在洋溢幸福氛圍的六月，推出全新設計的「lllumity」系列鑽戒，訂婚戒與結婚戒能合而為一、完美融合成一只全新鑽戒。而有鑑於許多男性想要給對方求婚驚喜，但苦於「不知道另一半戒圍」，銀座白石更特別研發及推出附有台座、可以調整尺寸的求婚戒「Smile Propose Ring」服務，訂製時間較一般婚戒更短，鑽戒可調整至適合新娘指圍的大小，求婚成功後還可從品牌提供的寶石中挑選一顆鑲嵌第二個戒指，並免費提供雷射雕刻服務。

許多男士在準備求婚時第一個遇到的問題便是戒圍尺寸。婚嫁鑽戒專家銀座白石首創可以根據指圍調整戒指大小，專為求婚設計的「Smile Propose Ring」服務，讓男士可於求婚前至銀座白石專櫃挑選專屬鑽石，並能先將鑽石先暫時固定在Smile Propose Ring上，待求婚成功後再到櫃上挑選確定的戒台。除了將原本的鑽石固定在確認的戒台上，還可以從品牌提供的寶石中挑選一顆鑲嵌在可調式Smile Propose Ring上，並免費提供雷射雕刻服務，將具有紀念價值的日期或名字縮寫刻在戒指上，等於購買套戒還多送一個寶石戒指成為新娘的第二只紀念戒 。