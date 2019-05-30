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不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

求婚想給驚喜但不知戒圍怎麼辦？銀座白石這招搶救新郎

2019-05-30 16:42聯合報 記者孫曼╱即時報導

為慶祝進軍台灣滿2週年，日本首席婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）在洋溢幸福氛圍的六月，推出全新設計的「lllumity」系列鑽戒，訂婚戒與結婚戒能合而為一、完美融合成一只全新鑽戒。而有鑑於許多男性想要給對方求婚驚喜，但苦於「不知道另一半戒圍」，銀座白石更特別研發及推出附有台座、可以調整尺寸的求婚戒「Smile Propose Ring」服務，訂製時間較一般婚戒更短，鑽戒可調整至適合新娘指圍的大小，求婚成功後還可從品牌提供的寶石中挑選一顆鑲嵌第二個戒指，並免費提供雷射雕刻服務。

許多男士在準備求婚時第一個遇到的問題便是戒圍尺寸。婚嫁鑽戒專家銀座白石首創可以根據指圍調整戒指大小，專為求婚設計的「Smile Propose Ring」服務，讓男士可於求婚前至銀座白石專櫃挑選專屬鑽石，並能先將鑽石先暫時固定在Smile Propose Ring上，待求婚成功後再到櫃上挑選確定的戒台。除了將原本的鑽石固定在確認的戒台上，還可以從品牌提供的寶石中挑選一顆鑲嵌在可調式Smile Propose Ring上，並免費提供雷射雕刻服務，將具有紀念價值的日期或名字縮寫刻在戒指上，等於購買套戒還多送一個寶石戒指成為新娘的第二只紀念戒 。

同時，全新推出的的「lllumity」系列鑽戒，由象徵發光、閃耀的illume與表示永遠的eternity結合而成，能合唯一的求婚戒和結婚戒，也象徵新人彼此就是「唯一」。在設計上，側面像是將主鑽向上撐起的設計，宛如新娘新郎二人合力撐起未來的畫面，外圍弧線設計，以優雅的碎鑽將挑選的主鑽包圍其中，不僅呈現視覺放大的效果，更溫和地描繪美麗緻密的線條與和諧的一體感。

銀座白石 lllumity系列 訂婚鑽戒，鑽戒68,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石 lllumity系列 訂婚鑽戒，鑽戒68,000元起。圖／銀座白石提供
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銀座白石歡慶登台二周年推出「Smile Propose Ring」服務。圖／銀座...
銀座白石歡慶登台二周年推出「Smile Propose Ring」服務。圖／銀座白石提供
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銀座白石首創「Smile Propose Ring」服務，引領業界推出可調式戒圍...
銀座白石首創「Smile Propose Ring」服務，引領業界推出可調式戒圍求婚戒。圖／銀座白石提供
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銀座白石lllumity系列套戒，女戒38,000元，男戒33,000元，鑽戒6...
銀座白石lllumity系列套戒，女戒38,000元，男戒33,000元，鑽戒68,000元起。圖／銀座白石提供
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銀座白石歡慶登台二周年推出「Smile Propose Ring」服務。圖／銀座...
銀座白石歡慶登台二周年推出「Smile Propose Ring」服務。圖／銀座白石提供
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銀座白石首創「Smile Propose Ring」服務，求婚成功後還可獲得鑲嵌...
銀座白石首創「Smile Propose Ring」服務，求婚成功後還可獲得鑲嵌紀念寶石的第二枚戒指。圖／銀座白石提供
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銀座白石lllumity系列結婚對戒，女戒38,000元，男戒33,000元。圖...
銀座白石lllumity系列結婚對戒，女戒38,000元，男戒33,000元。圖／銀座白石提供
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銀座白石歡慶周年推出全新服務。圖／銀座白石提供
銀座白石歡慶周年推出全新服務。圖／銀座白石提供
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銀座白石推出「Smile Propose Ring」服務，搶救不知戒圍尺寸的準新...
銀座白石推出「Smile Propose Ring」服務，搶救不知戒圍尺寸的準新郎。圖／銀座白石提供
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