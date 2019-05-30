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3千送3百夏日行頭趁百貨年中慶打包 透明系卡友禮太潮必須換一波

2019-05-30 16:38聯合報 記者江佩君╱即時報導

母親節才剛結束，百貨年中慶又開打，為何會有百貨年中慶？因為6月正值夏季服飾開始下折扣，加上美白、防曬等美妝品需求大，故有「年中慶」檔期讓消費者又有理由到百貨買一波。目前包括京站、台北統一時代、京華城皆展開年中慶，SOGO台北店緊接著於6月6日展開。

統一時代百貨台北店年中購物慶動員12大銀行齊享回饋，推出首14日(6/12前)服飾配件、化妝品、香氛刷指定銀行卡單筆滿3,000送300，時尚家居館6月10日前刷指定銀行卡累計滿10,000送500，此外針對聯名卡友再加碼，推出刷滿6,000加碼送200。

點數經濟時代，統一時代台北店推出會員獨享好康，年中慶期間憑不限消費金額即可扣除200點可換200元抵用券；APP行動會員6月23日前獨享扣20點可參加抽總價值8萬元的住宿券。另針對夏季需求，推出「透明感卡友禮」，持會員卡單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換「潮透明時尚袋」、「潮透明雨衣」，讓卡友就算在下雨天也可以很時尚。

京站年中慶5月30日至6月23日開跑，凡持Q卡至服飾、女鞋、女包指定櫃位「當日累計消費滿3,000送300」；1F、2F服飾、女包指定櫃位「當日累計消費滿5,000送500」。此外，Q卡友獨享憑當日單筆消費滿1,299元發票，即可獲得限量「時尚濾茶壺」一個。

另外，京站獨家引進日本休閒潮流品牌「BAYFLOW」海外首間快閃店，將於6月17日至7月17日在1F水池中庭推出，「BAYFLOW」主打悠閒又時尚的LIFE STYLE，以海岸生活的男女日常穿著為主，非常適合夏日海邊穿搭。快閃期間持京站Q卡可享95折優惠，購買任2件服飾商品可獲得BAYFLOW品牌專屬購物袋一個。

京華城年中慶6月1日至6月2日推出單筆滿2,000送120商品券，刷京華卡單筆2,000送200商品券。6月9日前刷京華卡或持Living Card單筆滿2,000元可抽峇里島雙人來回機票、鑽石項鍊。

SOGO台北店6月6日至6月18日展開年中慶SALE，聯手10大銀行推出「卡吸力」回饋，忠孝館全館回饋率10%起；復興全館滿3,000送200，精品滿萬送600，B1女鞋舉辦改裝SALE，打出890元起優惠，全館單日消費滿5千元，再抽時尚行李箱。

統一時代台北店推出會員卡單筆消費滿800元扣除點數8點，即可兌換「潮透明時尚袋」...
統一時代台北店推出會員卡單筆消費滿800元扣除點數8點，即可兌換「潮透明時尚袋」。圖／統一時代提供
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「BAYFLOW」京站快閃期間持京站Q卡可享95折優惠。圖／摘自IG：BAYFL...
「BAYFLOW」京站快閃期間持京站Q卡可享95折優惠。圖／摘自IG：BAYFLOW
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統一時代台北店推出會員卡單筆消費滿800元扣除點數8點，即可兌換「潮透明雨衣」。...
統一時代台北店推出會員卡單筆消費滿800元扣除點數8點，即可兌換「潮透明雨衣」。圖／統一時代提供
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「BAYFLOW」京站快閃期間，購買任2件服飾商品可獲得BAYFLOW品牌購物袋...
「BAYFLOW」京站快閃期間，購買任2件服飾商品可獲得BAYFLOW品牌購物袋一個。圖／京站提供
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Q卡友憑單筆消費滿1,299元發票，即可獲得限量「時尚濾茶壺」一個。圖／京站提供
Q卡友憑單筆消費滿1,299元發票，即可獲得限量「時尚濾茶壺」一個。圖／京站提供
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京站6/17至7/17獨家引進日本休閒潮流品牌「BAYFLOW」海外首間快閃店。...
京站6/17至7/17獨家引進日本休閒潮流品牌「BAYFLOW」海外首間快閃店。圖／摘自IG：BAYFLOW
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年中慶統一時代百貨
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