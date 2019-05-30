夏日千層大集合！Lady M開心果、檸檬 時飴荔枝每款都想吃

2019-05-30 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在層層金黃皮抹上滑順的卡士達，好吃又好拍的千層蛋糕，是女孩們無法抗拒的甜點之一。來自紐約的精品甜點品牌Lady M，5月31日將推出全球最新口味「開心果千層蛋糕」與清爽檸檬系的「檸檬蛋白霜蛋糕」。另外，網路熱銷千層蛋糕品牌時飴，也將於6月3日晚上九點在官網開賣季節限定的「玫瑰荔枝覆盆子千層蛋糕」，每款都讓甜點控們覺得心動想吃。

Lady M全球新品「開心果千層蛋糕」，主廚將義大利開心果、鮮奶油，調製出滑順的開心果卡士達，濃郁的堅果香氣在口中綻放，每一口都讓人回味無窮。此外，同步推出最適合夏季的各種檸檬系列商品，像是首次推出的「檸檬蛋白霜蛋糕」，上層蓬鬆輕盈的蛋白霜，加上檸檬與柳橙風味的蛋糕，夾層還有檸檬與義大利柳橙醬，微酸的滋味讓蛋糕一點都不甜膩。此外，經典商品「檸檬塔」，以及晶華專櫃獨賣的「檸檬千層蛋糕」，兩款皆把滑順奶油與水果酸甜完美結合，帶出最適合夏日的心情。