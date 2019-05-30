羅芙奧20週年大師特展 今起展出畢卡索、夏卡爾大師傑作近50億

2019-05-30 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



創立於1999年的羅芙奧藝術集團（Ravenel）自2008年開始起分別在香港、台北舉行多場拍賣會於今年歡慶20週年，多年來締造許多作品佳績與拍場紀錄，自今（5月30）日起至6月2日止，於台北萬豪酒店3樓舉辦春拍預展及週年特展，除了重要拍品如兩幅估價上億元的趙無極畫作，更集聚東西方大師作品、羅芙奧子公司睿芙奧私洽作品、歷年拍場記錄與藝術家自畫像於週年特展展出，其中包含畢卡索、莫迪里亞尼、羅丹、夏卡爾、安迪沃荷、莫迪里亞尼與亨利摩爾等佳作。而常玉著名的大尺幅《四裸女》 也將現身，現場展出除了總價值上看10億元的拍品，藝術作品總價值近50億元，堪稱博物館等級的盛會 。