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羅芙奧20週年大師特展 今起展出畢卡索、夏卡爾大師傑作近50億

2019-05-30 16:31聯合報 記者孫曼╱即時報導

創立於1999年的羅芙奧藝術集團（Ravenel）自2008年開始起分別在香港、台北舉行多場拍賣會於今年歡慶20週年，多年來締造許多作品佳績與拍場紀錄，自今（5月30）日起至6月2日止，於台北萬豪酒店3樓舉辦春拍預展及週年特展，除了重要拍品如兩幅估價上億元的趙無極畫作，更集聚東西方大師作品、羅芙奧子公司睿芙奧私洽作品、歷年拍場記錄與藝術家自畫像於週年特展展出，其中包含畢卡索莫迪里亞尼、羅丹、夏卡爾、安迪沃荷、莫迪里亞尼與亨利摩爾等佳作。而常玉著名的大尺幅《四裸女》 也將現身，現場展出除了總價值上看10億元的拍品，藝術作品總價值近50億元，堪稱博物館等級的盛會 。

此次借展作品中的畢卡索畫作《寶拉瑪爾畫像》，畫中的女主角寶拉瑪爾是一位超現實主義攝影師，也是畢卡索作畫時的戀人，畫作風格可見當時立體主義。而俄國畫家夏卡爾的《農家少女》，以柔和的月光溶化畫面，轉向超現實的浪漫氣息，其中的公雞、山羊等都是他最常用來描繪故鄉的元素。《四裸女》是中國第一代留法藝術家常玉於1950年代的作品， 以純粹的色塊分隔裸女和背景，營造出空間感，線條豐腴的裸女自在的姿態，展現了常玉特有的中國含蓄美感。

畢卡索Pablo PICACCO，《寶拉瑪爾畫像(Dora MAAR)》，193...
畢卡索Pablo PICACCO，《寶拉瑪爾畫像(Dora MAAR)》，1939，油彩畫板，60.5 x 45.2 cm。圖／羅芙奧提供
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亨利摩爾Henry MOORE，《階梯上的女人》，1956，銅雕。圖／羅芙奧提供
亨利摩爾Henry MOORE，《階梯上的女人》，1956，銅雕。圖／羅芙奧提供
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安迪沃荷Andy WARHOL《毛澤東》，1973，油彩絹印畫布，66 x 56...
安迪沃荷Andy WARHOL《毛澤東》，1973，油彩絹印畫布，66 x 56cm。圖／羅芙奧提供
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杜布菲Jean DUBUFFET，《拉法葉百貨公司》，1961，油彩畫布，92....
杜布菲Jean DUBUFFET，《拉法葉百貨公司》，1961，油彩畫布，92.5 x 73 cm。圖／羅芙奧提供
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夏卡爾Marc CHAGALL，《農家少女》，1977，油彩畫布，81 x 60...
夏卡爾Marc CHAGALL，《農家少女》，1977，油彩畫布，81 x 60.5 cm。圖／羅芙奧提供
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常玉SANYU《四裸女》，1950，油彩木板 ，95.5 x 125cm。圖／羅...
常玉SANYU《四裸女》，1950，油彩木板 ，95.5 x 125cm。圖／羅芙奧提供
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奧古斯特羅丹Auguste RODIN《吻》，1910，銅雕，構思於1881；實...
奧古斯特羅丹Auguste RODIN《吻》，1910，銅雕，構思於1881；實現於1898；鑄造於1910前後；鑄造師為F. Barbedienne。圖／羅芙奧提供
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畢卡索藝術家莫迪
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