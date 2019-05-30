浪琴表一出手都是傳奇！三大復刻腕表同時抵台 就是要讓藏家為難

2019-05-30 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



坦白說推出復刻款，雖是保守的策略，但真要做的好，卻不太容易。不過浪琴表（Longines）卻是這方面的能手，過去幾年陸續都推出叫好又叫座的經典表款。今年品牌更是一口氣引進包括Heritage Military復刻軍表、Skin Diver復刻潛水腕表和Legend Diver復刻傳奇潛水腕表來台，真是要消費者為難。

這幾年，浪琴表被暱稱為「浪鬼」的HydroConquest深海征服者系列潛水表，相當的熱門，甚至有玩家還非限定款不買。因此，品牌就從只在1959年所銷售的第一款潛水表汲取靈感，打造出全新的Skin Diver復刻潛水表，保留了和原始表款相同的箱型表鏡設計與鐫刻在後底蓋的潛水員圖案，具備具備典型潛水表的特色，如旋入式表冠和防水300公尺的性能。而另一款的Legend Diver復刻傳奇表款，今年則是第5次的復刻，依舊配備了當時的雙向旋轉內側表圈設定功能，特別的是搭配帶有米蘭編織紋的橡膠表帶，增添運動感。