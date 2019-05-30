親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

NCC代理主委翁柏宗請辭 政院指定陳耀祥接任

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

浪琴表一出手都是傳奇！三大復刻腕表同時抵台 就是要讓藏家為難

2019-05-30 16:21聯合報 記者曾智緯╱即時報導

坦白說推出復刻款，雖是保守的策略，但真要做的好，卻不太容易。不過浪琴表（Longines）卻是這方面的能手，過去幾年陸續都推出叫好又叫座的經典表款。今年品牌更是一口氣引進包括Heritage Military復刻軍表、Skin Diver復刻潛水腕表和Legend Diver復刻傳奇潛水腕表來台，真是要消費者為難。

這幾年，浪琴表被暱稱為「浪鬼」的HydroConquest深海征服者系列潛水表，相當的熱門，甚至有玩家還非限定款不買。因此，品牌就從只在1959年所銷售的第一款潛水表汲取靈感，打造出全新的Skin Diver復刻潛水表，保留了和原始表款相同的箱型表鏡設計與鐫刻在後底蓋的潛水員圖案，具備具備典型潛水表的特色，如旋入式表冠和防水300公尺的性能。而另一款的Legend Diver復刻傳奇表款，今年則是第5次的復刻，依舊配備了當時的雙向旋轉內側表圈設定功能，特別的是搭配帶有米蘭編織紋的橡膠表帶，增添運動感。

不只如此，軍表也是浪琴復刻的對象，還推出了Heritage Military復刻表。這是從一位收藏家所提供實際配戴過上戰場的骨董表獲得啟發，而且忠實的復刻各種細節，並還原了當年功能性和特色，像是原版表款加大表冠，全新鵝黃色蛋白石表盤上還以手工噴繪精緻巧妙的黑色漆點，模仿腕表氧化後的狀態。不僅如此，為了要呈現年代感，品牌字樣也是沿用當年的設計，而且即使改用了自動上鍊機芯，表盤上也沒有「Automatic」字樣，是浪琴表的首次嘗試。若要說，這款表和70年前的設計有何不同，就只有加大到38.5毫米的表徑了。

浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，不鏽鋼表殼、米蘭編織表鍊，約78,...
浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，不鏽鋼表殼、米蘭編織表鍊，約78,200元。圖／Longines提供
分享
浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼、黑色米蘭編織...
浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼、黑色米蘭編織紋橡膠表帶，約88,500元。圖／Longines提供
分享
浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色PVD單向旋轉表圈，黑色...
浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色PVD單向旋轉表圈，黑色橡膠表帶，約85,100元。圖／Longines提供
分享
浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色PVD單向旋轉表圈，棕色...
浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色PVD單向旋轉表圈，棕色皮革表帶，約85,100元。圖／Longines提供
分享
浪琴Heritage Military復刻軍表，不鏽鋼表殼搭配蛋白石表盤，約69...
浪琴Heritage Military復刻軍表，不鏽鋼表殼搭配蛋白石表盤，約69,200元。圖／Longines提供
分享
浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色PVD單向旋轉表圈，不鏽...
浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色PVD單向旋轉表圈，不鏽鋼米蘭編織表鍊，約85,100元。圖／Longines提供
分享
女模詮釋浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，約85,100元。圖／Longin...
女模詮釋浪琴Skin Diver復刻潛水腕表，約85,100元。圖／Longines提供
分享
男模演繹Skin Diver復刻潛水腕表約85,100元，女模配戴Heritag...
男模演繹Skin Diver復刻潛水腕表約85,100元，女模配戴Heritage Military復刻軍表約69,200元。圖／Longines提供
分享
男模演繹浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，約88,500元。圖／Lo...
男模演繹浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，約88,500元。圖／Longines提供
分享

米蘭
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

好市多冷藏食品「5巨星」是哪些？ 網瘋狂激推

2019-05-30 14:57

張碧晨戴TASAKI皇冠化身公主 脫俗造型讓歌迷看傻眼

2019-05-30 17:45

肉食男女看過來！首屆「GQ肉食節」一口氣吃遍台北指標肉食餐廳

2019-05-30 17:07

旅遊達人教你省錢！ShopBack「一日快閃活動」享10%現金回饋

2019-05-30 17:01

新加坡3大肉骨茶「松發」8月登台！韓國瑜出國也吃這一家

2019-05-30 16:59

求婚想給驚喜但不知戒圍怎麼辦？銀座白石這招搶救新郎

2019-05-30 16:42

3千送3百夏日行頭趁百貨年中慶打包 透明系卡友禮太潮必須換一波

2019-05-30 16:38

地表最強的最小型空氣淨化器 ALEXA AIRmini 集資破百萬！

2019-05-30 16:36

夏日千層大集合！Lady M開心果、檸檬 時飴荔枝每款都想吃

2019-05-30 16:33

羅芙奧20週年大師特展 今起展出畢卡索、夏卡爾大師傑作近50億

2019-05-30 16:31

貓永遠是對的！「黃阿瑪」的後宮日常

2019-05-30 16:15

這樣喝「嘎逼」好划算！cama café 提供5.3%現金回饋

2019-05-30 15:56

MANGA UT熱血著裝「黃色書刊」漫畫詮釋中二新態度！

2019-05-30 15:13

向羅馬皇帝哈德良致敬 萬寶龍限量書寫工具將萬神殿都微形化

2019-05-30 14:03

兒時記憶？Balenciaga老爹鞋會發光 官網賣到缺貨！

2019-05-30 13:08

米蘭男裝周將登場！PRADA有史來首次缺席 Etro則要回歸

2019-05-30 13:00

蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44

期間限定！喜來登重現豪宅私人招待餐宴 吃一頓4千元起

2019-05-30 12:01

歡慶七周年 foodpanda祭出6月起全台全時段免服務費

2019-05-30 11:53

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

LV東京發表2019秋冬系列 摩登工業風的全新包款搶先看

2019-05-30 08:28

LOUIS VUITTON秋冬發表 演繹傳奇年代

2019-05-30 00:25

花療系甜點浪漫上桌！微兜攜手浪花花藝 推出「玫瑰浪花瓦帕」

2019-05-29 22:52

雞湯+牛肉新組合 一蘭「100%不含豚骨的專門店」插旗大阪

2019-05-29 22:41

端午粽一顆50元有找 網購平價款最熱賣

2019-05-29 21:20

台北兒藝節不一樣 176場演出迎仲夏

2019-05-29 21:17

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 21:11

季節限定！THE BODY SHOP薑根鏗活沐浴保養系列讓你清新一夏

2019-05-29 20:54

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

限量1萬個「熊大透明登機箱」！屈臣氏LINE FRIENDS集點超萌開跑

2019-05-29 18:46

品保協會公布7到9月出國團費 美加最高漲2.3萬、日韓漲1成

2019-05-29 18:32

為什麼臉上毛孔總被阻塞？做好4件事 養成絕美「雞蛋肌」

2019-05-29 17:25

瑜珈健身集團與「英雄」有約 力邀鄭兆村、文姿云攜手代言

2019-05-29 17:16

打卡送甘糀霜淇淋! 日本人氣甘糀調飲「拾糀商號」登台

2019-05-29 16:18

老蕭花草圖案上身造型回春 穿搭Logo大學衫劉以豪樂裝嫩

2019-05-29 16:16

太可愛了！梵克雅寶 優雅的小幸運時光

2019-05-29 16:14

整塊炸雞黑漆漆好像怪獸皮！開丼「怪獸之王炸G」憑票根只要39元

2019-05-29 15:56

食品用笑氣改列食品添加物管理 最快明年上路

2019-05-29 15:47

潮流迷注意！KAWS再度攜手UNIQLO 聯名系列6月開賣

2019-05-29 15:16
看更多

熱門文章

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 21:16

阿嬤摸到腋下有不明腫塊 竟是手指的30年黑痣癌變

2019-05-29 19:22

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

擦香水前必用！盤點最便宜保養品「凡士林」5大功效

2019-05-29 22:33

桃機觀景台完工！年底讓飛機迷近距離接觸航機

2019-05-30 12:03

oBike正式走入歷史！全台棄置單車都成廢鐵

2019-05-30 16:02

大樂透加碼81組100萬獎 幸運兒買法大公開

2019-05-30 11:45

好市多冷藏食品「5巨星」是哪些？ 網瘋狂激推

2019-05-30 14:57

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

童星爸曝光諮商音檔給媒體 兒少團體：恐造成二次傷害

2019-05-29 18:13

把握下周這二天！ 星巴克買一送一

2019-05-30 11:05

一顆肉粽100元！好市多線上庫存竟賣光光

2019-05-29 21:29

【重磅快評】山上淹水！桃園出現奇景

2019-05-30 10:59

每日星座運勢／處女不太如意的一天 從自身找原因

2019-05-30 00:00

嫌我慢就掛別人！醫貼霸氣公告藏小字 網笑歪力挺

2019-05-30 14:53

桌球魔鬼訓練！5歲女童含淚揮拍激似小福原愛 網：她快樂嗎？

2019-05-30 11:23

喝檸檬水能變鹼性體質？ 營養師的答案跌破養生族眼鏡

2019-05-30 15:20

婆婆嫌一天500元餐費太貴 她求救：該怎麼省？

2019-05-30 14:52

坐沒坐樣、走沒走樣 當心跟宇多田光罹患同一病

2019-05-30 08:12

太好賺或太犧牲？當代理孕母賺120萬 結婚月領36K

2019-05-30 15:05

限量1萬個「熊大透明登機箱」！屈臣氏LINE FRIENDS集點超萌開跑

2019-05-29 18:46

北部回升至30度 全台熱兩天周六迎新鋒面

2019-05-30 09:20

【手足之情】怡人／大姊豐富我的人生

2019-05-30 06:00

LV東京發表2019秋冬系列 摩登工業風的全新包款搶先看

2019-05-30 08:28

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一下生了28個孩子

2019-05-30 06:40

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 21:11

願景／黃瑽寧：拒絕3C保母 父母應正視養育挫折感

2019-05-30 08:25

相隔5年台鐵再度搶攻早餐市場！可能賣刈包、飯糰

2019-05-30 10:40

智慧醫療再進化 病人在家一覺醒來就可完成洗腎

2019-05-30 13:12

隨時夾緊屁屁 痔瘡不敢就醫如廁「爆菊」成心中陰影

2019-05-29 18:15

議員關切「圓仔」孕事？動物園：別急，她才國中生

2019-05-30 08:01

吳德榮：今高溫30度以上 山區午後有雨

2019-05-30 07:27

台商沒抽菸習慣 定期全身健檢仍罹肺腺癌

2019-05-30 14:03

6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52

加味電子菸比較健康？ 研究：恐有心臟病風險

2019-05-29 22:25

曾之喬、王子再度代言屈臣氏集點 兩人旅行必帶物品超反差

2019-05-29 19:06

中研院：大屯山測到「心跳」 證實是活火山

2019-05-29 23:07

發票、彩券中獎5000元以下免稅 12月上路

2019-05-30 01:12

女大生喝珍奶取代正餐 營養師搖頭：一周最多一杯

2019-05-30 14:01

蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top