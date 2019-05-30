地表最強的最小型空氣淨化器 ALEXA AIRmini 集資破百萬！

2019-05-30 16:36 聯合新聞網 有.設計 uDesign



五月份在國內集資平台有一個很特別的產品上線，是由台灣新創品牌-圓方，推出的穿戴式空氣淨化器。它的特別是 有別於現在市場上看到的配戴式清淨設備，AIRmini 是集結了奈米光觸媒、負離子、微型風扇等三種技術，就像是整個淨化設備戴在身上，戴著走，也隨時隨地的淨化自己的周遭環境空氣。

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AIRmini 的推出，經過三周贊助者的支持與宣傳，已在日前突破百萬元，超過 200 位贊助者的支持！這是個強調可配掛在身上或包包隨身戴，也可使用原廠開發的充電座，讓AIRmini 充電時可以立著，也同時具有桌上型的空氣淨化設備的效用。多數贊助者對於可以一機兩用的設計，以及精緻有型的外型設計，都是一眼看上就喜歡的原因。

AIRmini，因為造型以及功能的設計靈感來自於藍鯨的特色，也暱稱小鯨瓶。1.分解：病菌、病毒、塵蟎過敏源、煙味；2.清淨：PM2.5、甲醛、有機氣味；3.氣流：提升負離子擴散速度、增加循環效能；4.有形：圓潤有型、絕色潮流。

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四大功能訴求，讓小鯨瓶具備最完善的淨化功能，也擁有最佳的造型設計與使用方式。有別於目前市場上多數為純負離子式的清靜設備，對於淨化空氣污染源及影響範圍有限，更無法拿起來靠近自己使用！小鯨瓶擁有微型風扇的循環功用，可加速空氣的淨化流動過程。當我們遇到瞬間空污像是二手菸時，就可以拿起來近距離使用，因為風扇的氣流關係讓我們可以近距離吸到清淨的空氣。

圓方公司總經理錢文正提到，對於圓方團隊而言是個非常棒的里程碑，比預期的時間還早達成的目標，最大的原因就是大家對於空氣淨化產品的使用習慣及刻板印象很難扭轉。多數尚在觀望的支持中最常提出的疑問：這麼小台的產品有用嗎？錢總經理將ALEXA 設計為個人隨身用的空氣淨化產品，他解釋說一種個人化的淨化產品並無法涵蓋生活中所遇到的各種環境與生活行為。例如我們在家可以用ALEXA3 來固定淨化房間或客廳的空氣；出門搭車、路途上，就可以使用AIRmini 隨時為我們個人近身距離淨化。產品間彼此有不同的使用情境訴求，在空間的轉換過程， 使用對的產品可以天天用，時時有保護。

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根據調查，約有 80%以上的消費者，出門在外至少會遇到三種以上的空氣不潔感，例如：聞到二手菸、機機車廢氣、菜市場異味、大眾交通工具空氣不佳、裝潢甲醛味等等！對我們而言，這些不乾淨的空氣被我們吸入後，是經年累月的在逐步擴大傷害自己的呼吸系統。短時間大家會不自覺有甚麼差異，因此就很難理解為何要使用穿戴式的空氣淨化產品來保護自己的空氣。但為了要改變這樣的觀念，圓方在集資期間也推出優於市場上的所有競品價格， 主要是希望大家能多理解保護空氣是必須、立即的作為，並使用有用的隨身空氣淨化產品。