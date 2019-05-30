貓永遠是對的！「黃阿瑪」的後宮日常

2019-05-30 16:15 聯合新聞網 有.設計 uDesign



阿瑪雖然是皇上，但他的嗜好與許多貓咪都一樣：「喜歡霸佔箱型空間」……特別喜歡沒見過的新鮮事物，只要看到就會跑過去湊熱鬧，比如說久久才能見到一次的行李箱。

圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》 分享 facebook

「黃阿瑪的後宮生活」Facebook粉絲專頁自2013年創立以來，至今已突破133萬追蹤人次，在貓界「黃阿瑪」的名號可說是無人不知、無人不曉的程度了呢。而飼養「黃阿瑪」的奴才志銘與狸貓，從2009年開始陸續收養米克斯流浪貓，至今形成現在所看見的7位「黃阿瑪的後宮成員」，書中除了七隻貓咪各種生活OS外，也透過書，分享牠們日常趣事，以及宣導正確養貓觀念。─設計小貼士

後宮尿尿之亂

一直以來，後宮裡的沙發都像是受到詛咒般，從一開始的紅色布沙發，到後來的淺色貓抓布沙發，不論一開始多麼光鮮亮麗，到最後都會淪為貓咪們的亂尿之處。

後宮先後被尿摧毀的兩座沙發(2012-2016)。這個紅色沙發已不復存在。（圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》) 分享 facebook

記得剛換新沙發時，我們本想在上面灑滿貓草，來誘導他們喜歡這個新沙發，沒想到才差個幾秒鐘，阿瑪就搶先一步，不偏不倚地尿在沙發縫隙裡，那穩如泰山的姿態，與那堅定不移的眼神，好像說明著那就是他認證的「後宮大貓砂盆」，既然連阿瑪都尿得那樣理所當然，從此以後眾貓尿在上面，好像也就沒什麼奇怪的了。

剛開始他們（阿瑪、柚子、浣腸）尿在沙發，我們也不至於覺得太麻煩，畢竟貓抓布沙發有輕微的防水功能，只要用抹布擦乾就好，但日子一久，每天擦還是會覺得麻煩，所以我們直接在沙發上鋪著尿布，這樣一來，每天就只需要直接換尿布就好，省時又便利。

柚子的秘密基地

柚子的調皮是人盡皆知的事實，他那鬼靈精怪的小腦袋瓜總是沒有極限，除了不斷發明有趣新奇的遊戲，也老是能發現令人匪夷所思的空間，在裡面盡情玩樂，像是辦公室拉門間的黑暗縫隙，就是柚子常躲藏的秘密基地，每次見他躲在裡面，都教人不知如何是好。

柚子躲進超髒的門縫中。 (圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》) 分享 facebook

因為他想進辦公室騷擾Socles，也時常成功溜進浴室，所以我們對他的管控格外小心，深怕一不注意，就讓他進入禁區，造成難以收拾的殘局（像是Socles 崩潰、電線被咬壞、被亂尿）。

但柚子不僅體力好，腦袋也很聰明，屬於高智商的智慧型犯罪者，犯罪手法總是獨具創意，因此也常常成為眾貓模仿的對象。

被塞滿的行李箱

阿瑪雖然是皇上，但他的嗜好與許多貓咪都一樣：「喜歡霸佔箱型空間」，從以前賴著不走的系列影片裡就可以發現這件事情，而他又特別喜歡沒見過的新鮮事物，只要看到就會跑過去湊熱鬧，比如說久久才能見到一次的行李箱。

圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》 分享 facebook

當行李箱擺滿了衣物，既是箱型空間，又可以讓他在裡頭被緊密包覆，完全滿足了貓咪喜歡的各種條件，阿瑪會直接將行李箱當成行宮入住就寢。看到這個畫面，即使正趕著出門，還是會先拿出手機或相機來拍個幾張照片，記錄下阿瑪把自己當成行李的這個片刻，只是這段時間通常會維持好幾個小時，也讓我們在這段時間一直天馬行空想著：「如果能用這個方式，帶著貓咪們出國玩，那該有多好啊！」

不過這事情如果發生在奴才很容易對貓毛過敏的話，可能就是一件非常可怕的事情了，因為他會在行李箱內留下大量的貓毛喔。

圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》 分享 facebook

書名：《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》

作者：黃阿瑪；志銘與狸貓

出版社：時報文化

出版日期：2018年2月2日