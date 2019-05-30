這樣喝「嘎逼」好划算！cama café 提供5.3%現金回饋

2019-05-30 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



連鎖咖啡品牌cama café攜手王道銀行跨界合作，全新「王道銀行cama café聯名卡」即日發行，提供4種卡面選擇，包括無言卡、愛睏卡、大心卡和塞奶卡；好康再加碼，持卡於cama 門市和官網消費，最高享5.3%現金回饋。

「王道銀行cama café聯名卡」以cama吉祥物Beano為靈感發想，Kuso詮釋上班族一天的咖啡精神，無論是開了冗長會議的無言卡、沒喝到咖啡就會愛睏卡、心意族繁不及備載的大心卡及忍不住撒嬌的塞奶卡，純白底色卡面搭配逗趣圖案，吸睛度十足。

王道銀行cama café聯名卡同步推出4大優惠好康，其一，新戶首刷禮，新戶於開戶次日起30天內，持卡不限通路消費滿1500元，即贈cama 500元兌換券乙張；其二，限量加碼贈禮，前500名消費滿3000元，加贈cama café跳傘草莓玻璃馬克杯；其三，每月卡友日，每月卡友日定在25號，凡持卡至全省cama門市消費，享任一大杯飲品同品項第二杯半價優惠；其四，推薦辦卡獎金，7月底前成功推薦親友辦卡並限時刷卡滿額，持卡人與被推薦人均可獲得推薦獎金100元。