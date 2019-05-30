MANGA UT熱血著裝「黃色書刊」漫畫詮釋中二新態度！

2019-05-30 15:13 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/文 聯合數位文創提供。 分享 facebook

童年的回憶不只是回憶，也可以是熱血的新態度，UNIQLO本月推出全新UT- MANGA系列，邀請聯合數位文創代理人氣網路漫畫家「黃色書刊」用漫畫詮釋穿出全新氣場的中二自信風格！

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首發以名偵探柯南、亂馬1/2、犬夜叉、福星小子、幽遊白書、我的英雄學院、獵人、火影忍者、影子籃球員、排球少年、網球王子、死神、銀魂、博人傳等14部經典漫畫系列為主題，將經典的台詞與角色融入設計當中，以本季流行文化的視角，重新演繹日本最引以為傲的漫畫文化，第一彈推出男女皆可穿的男裝24款、女裝12款、童裝9款，共45款經典呈現，5月24日(五)起於全台店舖及網路商店精彩登場。

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身為漫畫迷的「黃色書刊」分享，最喜歡的漫畫就是「我的英雄學院」，熱血又感人的故事情節，可是讓他漫畫跟動畫都重複看了三遍以上，帥氣充滿個性人物造型也讓他在漫畫創作上獲得很大的啟發。尤其是象徵和平的歐爾麥特的每一次出場，搭配台詞「已經沒事了，為什麼呢？因為我來了！」更是讓人熱血沸騰！「黃色書刊」熱情推薦UT- MANGA系列，和他一樣熱血的漫畫迷，千萬不要錯過。

同場獻映One Piece 航海王20周特別款UT, 熱血接力MANGA UT 5/27正式開賣!

紀念動畫播出20周年，UT團隊和電影版的工作人員不斷提案討論，聯手打造一系列精彩豐富的《航海王》系列UT，而針對即將在今年8月於日本上映的《ONE PIECE STAMPEDE》電影版中的角色，也將穿著此系列服裝，於電影開頭現身，是粉絲們絕對不能錯過的系列，想要跟喜歡的角色穿著同款T恤一起享受電影中的冒險世界？身為航海王粉絲的人絕對要手刀收藏！