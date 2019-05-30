好市多冷藏食品「5巨星」是哪些？ 網瘋狂激推

2019-05-30 14:57 聯合新聞網 綜合報導



網友推薦Top1必買的食物泰式海鮮沙拉。圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

美式賣場好市多（COSTCO）以豐富多元的商品廣受民眾歡迎。近日，一名網友詢問「冷藏食品區的食物中，哪些最好吃？」引發網友熱議。在綜合盤點後，網友一致推薦「5巨星」是必買的食物，分別為泰式海鮮沙拉、凱撒雞肉卷、加州卷、壽司和酪梨沙拉。

這名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文詢問，「請問這一大區的冷藏食品有好吃推薦的？」雖然自己每次都會在冷藏食品區閒逛，但就怕亂買反而誤踩雷區，不僅浪費食物還浪費錢。觀察大家的購物車也很少放冷藏區的食品，因此她進好市多購物從未買過任何一款冷藏食品。

從原PO所秀出的照片可看到，有各式各樣豐富的沙拉、三明治、手捲種類，還有醃製的小菜辣蘿蔔，讓人看得眼花撩亂。其中網友們最熱烈推薦的食品，像是泰式海鮮沙拉、凱撒雞肉卷、加州卷、壽司和酪梨沙拉等五大巨星商品，總令人吃得欲罷不能。

此貼文一出，不少網友也紛紛列舉自己心目中的最佳組合，「泰式海鮮沙拉，綠竹筍沙拉，鮮蝦沙拉」、「煙燻鮭魚卷、泰式沙拉、生魚片握壽司，每次都想全部帶回家。」、「鮭魚壽司、叻沙、酪梨沙拉、凱撒雞肉捲都很好吃喔」，更有人誇口「泰式海鮮沙拉好吃到漲價還是拼命買」！