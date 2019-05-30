向羅馬皇帝哈德良致敬 萬寶龍限量書寫工具將萬神殿都微形化
歷史上對歐洲文化影響極大的羅馬帝國，不但留下許多令人讚嘆的宏偉建築，許多歷史故事至今仍經常為好萊塢改編為膾炙人口的電影，豐富的文化遺產令人嚮往。其中羅馬帝國五賢帝之一的哈德良（Publius Aelius Hadrianus），除了是萬神殿、維納斯和羅馬神廟、哈德良陵墓（聖天使古堡）和 哈德良別墅（Villa Adriana）等傳奇建築的推手，他的治國之道為國家帶來了和平與繁榮，讓文化藝術得以興盛發達。萬寶龍2019年最新推出的萬寶龍藝術贊助系列書寫工具，便是向這位偉大的羅馬皇帝致敬。
四款萬寶龍「向羅馬皇帝哈德良致敬系列」藝術贊助系列書寫工具，設計均取材自哈德良下令建造的宏偉羅馬建築，並融入哈德良所追求的希臘主義理想象徵圖案，以及神話元素如月桂葉、美杜莎、時間之神雅努斯（Janus）等。限量4810的書寫工具，包金筆蓋頂端與筆尾形狀以萬神殿上的混凝土圓頂為靈感，筆身與筆蓋比照羅馬建築圓柱設計採用埃及玄武岩材質製作，包黃金筆夾的形狀則為成熟的麥束，是希臘文化中豐收的象徵，手工打造之K金筆尖鐫刻鳳凰、光環與月桂葉等精緻圖案。頂環與筆尾環鐫刻的羅馬帝國皇帝御用的捲繞圓形圖案，包金筆夾環上裝飾兩個圓形浮雕，其中描繪他理想中的希臘英雄安提諾烏斯（Antinous），另一個圓形浮雕則是傳統羅馬建築常見的美杜莎（Medusa）。筆蓋與筆尾環鐫刻的文字摘錄自羅馬帝王紀（Augustan History） 。
限量888的書寫工具，以標準銀製作的筆蓋頂端與筆尾靈感來自萬神殿的圓頂， 筆蓋上的正方形圖案源自於混凝土圓頂內部的羅馬室內裝飾。筆蓋上兩個玫瑰金圓形浮雕，靈感源於古羅馬的錢幣，筆身則以紅色大理石打造，筆尾與筆蓋環的玫瑰金以捲繞圓形圖案裝飾，手工玫瑰金筆尖採包銠處理，並鐫刻鳳凰、光環與月桂葉等精緻圖案。
限量款76，數量源於哈德良出生的年份，白金筆蓋設計靈感源於精緻的馬賽克圖案，也正是典型的羅馬建築地板，與霧面埃及玄武岩筆身和手工雕刻孔雀形成鮮明的對比，象徵永生不滅的孔雀亦曾是哈德良陵墓原有裝飾圖案。白金筆蓋環裝飾著兩個圓形浮雕，其中一個圓形浮雕的靈感源於美杜莎裝飾，另一個則為希臘英雄安提諾烏斯的肖像，手工打造之黃金筆尖鐫刻鳳凰、光環與月桂葉等精緻圖案。
限量款5含意源於哈德良被後人譽為「羅馬帝國五賢帝」之一，實金半圓體採旋轉式設計，筆蓋頂端飾以手工雕刻的萬寶龍標誌圖案。實白金筆身為手工雕刻孔雀圖案，四周密鑲深藍色藍寶石水晶玻璃。白金筆蓋上的手工雕刻圖案靈感源於傳統羅馬建築的典型馬賽克地板的裝飾，並以手工鑲嵌微砌馬賽克，這些微砌馬賽克採用精挑細選的黑色與白色玻璃片經特殊製程製作而成。搭配鐫刻精緻的鳳凰、光環與月桂葉精緻圖案的雙色金質筆尖。
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