向羅馬皇帝哈德良致敬 萬寶龍限量書寫工具將萬神殿都微形化

2019-05-30 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



歷史上對歐洲文化影響極大的羅馬帝國，不但留下許多令人讚嘆的宏偉建築，許多歷史故事至今仍經常為好萊塢改編為膾炙人口的電影，豐富的文化遺產令人嚮往。其中羅馬帝國五賢帝之一的哈德良（Publius Aelius Hadrianus），除了是萬神殿、維納斯和羅馬神廟、哈德良陵墓（聖天使古堡）和 哈德良別墅（Villa Adriana）等傳奇建築的推手，他的治國之道為國家帶來了和平與繁榮，讓文化藝術得以興盛發達。萬寶龍2019年最新推出的萬寶龍藝術贊助系列書寫工具，便是向這位偉大的羅馬皇帝致敬。

四款萬寶龍「向羅馬皇帝哈德良致敬系列」藝術贊助系列書寫工具，設計均取材自哈德良下令建造的宏偉羅馬建築，並融入哈德良所追求的希臘主義理想象徵圖案，以及神話元素如月桂葉、美杜莎、時間之神雅努斯（Janus）等。限量4810的書寫工具，包金筆蓋頂端與筆尾形狀以萬神殿上的混凝土圓頂為靈感，筆身與筆蓋比照羅馬建築圓柱設計採用埃及玄武岩材質製作，包黃金筆夾的形狀則為成熟的麥束，是希臘文化中豐收的象徵，手工打造之K金筆尖鐫刻鳳凰、光環與月桂葉等精緻圖案。頂環與筆尾環鐫刻的羅馬帝國皇帝御用的捲繞圓形圖案，包金筆夾環上裝飾兩個圓形浮雕，其中描繪他理想中的希臘英雄安提諾烏斯（Antinous），另一個圓形浮雕則是傳統羅馬建築常見的美杜莎（Medusa）。筆蓋與筆尾環鐫刻的文字摘錄自羅馬帝王紀（Augustan History） 。

限量888的書寫工具，以標準銀製作的筆蓋頂端與筆尾靈感來自萬神殿的圓頂， 筆蓋上的正方形圖案源自於混凝土圓頂內部的羅馬室內裝飾。筆蓋上兩個玫瑰金圓形浮雕，靈感源於古羅馬的錢幣，筆身則以紅色大理石打造，筆尾與筆蓋環的玫瑰金以捲繞圓形圖案裝飾，手工玫瑰金筆尖採包銠處理，並鐫刻鳳凰、光環與月桂葉等精緻圖案。

限量款76，數量源於哈德良出生的年份，白金筆蓋設計靈感源於精緻的馬賽克圖案，也正是典型的羅馬建築地板，與霧面埃及玄武岩筆身和手工雕刻孔雀形成鮮明的對比，象徵永生不滅的孔雀亦曾是哈德良陵墓原有裝飾圖案。白金筆蓋環裝飾著兩個圓形浮雕，其中一個圓形浮雕的靈感源於美杜莎裝飾，另一個則為希臘英雄安提諾烏斯的肖像，手工打造之黃金筆尖鐫刻鳳凰、光環與月桂葉等精緻圖案。