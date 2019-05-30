米蘭男裝周將登場！PRADA有史來首次缺席 Etro則要回歸
米蘭男裝周可說是男性流行的指標性活動，不過隨著時代的改變，聲勢大不如以往。即將登場的2020春夏男裝大秀，PRADA就宣布將缺席，不過退出數季的Etro選擇在此時回歸，勉力的替這行之有年的時尚活動增添可看性。
向來，PRADA的男裝大秀都是米蘭男裝周的重點之一，和Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna等奢侈品牌一起吸引了全球多數的買家、媒體一同前往觀賞最新的流行。不過，由於今年PRADA為了慶祝米蘭與上海兩個城市締結友誼40周年，將於6月6日選在上海舉辦2020春夏男裝大秀，所以決定首度缺席在6月中旬登場的米蘭男裝周。不過，PRADA承諾還是會於6月14日在品牌藝術基金會舉辦音樂表演，以及2020春夏系列男裝的靜態展演。
然而不參加米蘭男裝周的品牌，不只PRADA，包括了 N°21也決意退出，將合併男、女裝於9月的女裝周一同發表。高端潮牌的MSGM則打算移師到佛羅倫斯的Pitti Uomo舉辦品牌十周年紀念服裝秀。可是，既然有退出便就有要加入的品牌，像是原本退出好幾季的Etro則宣布在這一屆回歸。以簡約流行的款式為主的韓國設計師品牌Youser、西班牙新銳品牌David Catalan都將成為米蘭男裝周的新成員。分為三天舉辦的活動，將有25個品牌參與，數量比起上一屆又略為減少，不過每天都有重點品牌推出新作，因此精彩度仍可期待。
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