蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



隨著夏日的腳步越來越近，高跟涼鞋也成了最新寵兒。近日包括蔡依林、韓團Red Velvet中的瑟琪、達珂塔芬妮等女星，都用高跟涼鞋穿出夏季性感優雅又清新時尚的造型。

蔡依林日前在大陸演出時以一身銀色禮服樣式小洋裝搭配Jimmy Choo最新的Aveline系列白色系鞋款，這雙鞋主打多層次的網紗裝飾，在一腳後跟繫出蝴蝶結，一腳的鞋頭則打造出層次堆疊的花朵，不對稱設計為浪漫女人味的造型注入獨特個性，不同角度看有不同的美。Red Velvet成員之一瑟琪，則選穿同系列的黑色鞋款搭配羽毛造型黑色小洋裝，增添神秘氣息，就連西洋天后碧昂絲也搶穿同雙鞋。