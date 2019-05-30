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蔡依林兩腳鞋子不對稱？Red Velvet瑟琪也這樣穿

2019-05-30 12:44聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

隨著夏日的腳步越來越近，高跟涼鞋也成了最新寵兒。近日包括蔡依林、韓團Red Velvet中的瑟琪、達珂塔芬妮等女星，都用高跟涼鞋穿出夏季性感優雅又清新時尚的造型。

蔡依林日前在大陸演出時以一身銀色禮服樣式小洋裝搭配Jimmy Choo最新的Aveline系列白色系鞋款，這雙鞋主打多層次的網紗裝飾，在一腳後跟繫出蝴蝶結，一腳的鞋頭則打造出層次堆疊的花朵，不對稱設計為浪漫女人味的造型注入獨特個性，不同角度看有不同的美。Red Velvet成員之一瑟琪，則選穿同系列的黑色鞋款搭配羽毛造型黑色小洋裝，增添神秘氣息，就連西洋天后碧昂絲也搶穿同雙鞋。

而搖滾鞋王Giuseppe Zanotti的Darsey Sparkling高跟涼鞋則是擄獲達珂塔芬妮的心，前陣子她在坎城影展時尚活動中選穿銀色Darsey Sparkling鞋款，繫帶上的珠寶像是腳上的飾品，隨著步伐移動閃閃發光。此外，品牌也在坎城影展期間推出全新Croisette Crystal裸跟鞋，以坎城著名的林蔭大道「La Croisette」為其命名，利用黑色麂皮製成，同樣配上鑲以精巧水晶的弧形皮革鞋帶，備有高跟、平底和4公分粗跟款式。

Giuseppe Zanotti利用黑色麂皮製成Croisette Crysta...
Giuseppe Zanotti利用黑色麂皮製成Croisette Crystal裸跟鞋，配上鑲以精巧水晶的弧形皮革鞋帶，備有高跟、平底和4公分粗跟款式。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Giuseppe Zanotti的銀色Darsey Sparkling鞋款，繫帶...
Giuseppe Zanotti的銀色Darsey Sparkling鞋款，繫帶上的珠寶像是腳上的飾品，隨著步伐移動閃閃發光。圖／摘自官網
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蔡依林日前在大陸演出時以一身銀色禮服樣式小洋裝搭配Jimmy Choo最新的Av...
蔡依林日前在大陸演出時以一身銀色禮服樣式小洋裝搭配Jimmy Choo最新的Aveline系列白色系鞋款，不對稱設計注入獨特個性。圖／Jimmy Choo提供
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蔡依林日前在大陸演出時以一身銀色禮服樣式小洋裝搭配Jimmy Choo最新的Av...
蔡依林日前在大陸演出時以一身銀色禮服樣式小洋裝搭配Jimmy Choo最新的Aveline系列白色系鞋款，不對稱設計注入獨特個性。圖／Jimmy Choo提供
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達珂塔芬妮日前在坎城影展時尚活動中選穿Giuseppe Zanotti銀色Dar...
達珂塔芬妮日前在坎城影展時尚活動中選穿Giuseppe Zanotti銀色Darsey Sparkling鞋款。圖／摘自wikiFeet
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Jimmy Choo最新的Aveline系列鞋款，39,800元(白)。圖／Ji...
Jimmy Choo最新的Aveline系列鞋款，39,800元(白)。圖／Jimmy Choo提供
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Jimmy Choo最新的Aveline系列鞋款，39,800元(黑)。圖／Ji...
Jimmy Choo最新的Aveline系列鞋款，39,800元(黑)。圖／Jimmy Choo提供
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西洋天后碧昂絲也搶穿Aveline系列黑色鞋款。圖／摘自IG
西洋天后碧昂絲也搶穿Aveline系列黑色鞋款。圖／摘自IG
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Aveline系列鞋款主打多層次的網紗裝飾，在一腳後跟繫出蝴蝶結，一腳的鞋頭則打...
Aveline系列鞋款主打多層次的網紗裝飾，在一腳後跟繫出蝴蝶結，一腳的鞋頭則打造出層次堆疊的花朵，不同角度看有不同的美。圖／Jimmy Choo提供
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Giuseppe Zanotti在坎城影展期間推出全新Croisette Cry...
Giuseppe Zanotti在坎城影展期間推出全新Croisette Crystal裸跟鞋，以坎城著名的林蔭大道「La Croisette」為其命名。圖／Giuseppe Zanotti提供
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Red Velvet成員之一瑟琪，穿Aveline系列黑色鞋款搭配羽毛造型黑色小...
Red Velvet成員之一瑟琪，穿Aveline系列黑色鞋款搭配羽毛造型黑色小洋裝，增添神秘氣息。圖／Jimmy Choo提供
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蔡依林
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