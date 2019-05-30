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SOGO中外藝品大賞 手繪師山田智嗣紫藤花同慶令和元年

2019-05-30 12:23經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

令和元年，也喜逢日本頂級瓷器品牌OKURA大倉陶園100周年，旗下品牌Noritake特別攜限量展品為亞洲巡迴展熱身，而首站就選在SOGO忠孝館12樓「中外藝品大賞」亮相，活動至6月4日。

Noritake首席彩繪大師Mr. Yamada山田智嗣，也在此次的年度返台行程中，帶來世界遺產「平等院與藤花」的手繪展演，他以彩筆揮灑藤花綻放的霎那，獻上盛開的紫藤迎接新世代到來。

旺代企業表示，彩繪大師Mr. Yamada自即日起至6月2日，將展開「瓷繪雅集」百貨巡迴，活動期間，高單展品65折，並推出滿5000現抵500元優惠活動，而於SOGO忠孝館中外藝品展期間，還將展出在日本廣受喜愛的雷神/風神花瓶及象徵財富的多聞天王（財神）展示盤，展現日式風格與特殊技法。

其中，「Noritake雷神/風神花瓶」取材京都建仁寺內「俵屋宗達」國寶畫作「風神雷神圖屏風」，Mr. Yamada採用釉上彩、堆疊、金彩、tataki拍打等，多達五種技法於花瓶上呈現，再以大和繪為基礎，運用水墨暈染、漸層方式表達，將雲模糊的恰到好處，花瓶左右對稱呼應「風神雷神圖」的屏風，足見畫師巧妙心思。

OKURA大倉陶園慶祝今年成立100周年之際，此次也提前展出部分限量瓷藝精品。期中，「OKURA松島與飛翔鶴 聚寶盆」以天際飛翱翔的群鶴，捎來祝福並代表長壽。「OKURA 月份單客杯-4月夜櫻」呈現南風吹在櫻花林中，沾著露珠的吉野櫻於滿月的夜晚綻放，晚風吹拂中花瓣情不自禁地跳舞，是自古以來日本人喜愛的瞬間景象，夜櫻飛舞透過畫師繪於杯盤之間。

另，還有「Noritake幸運草-金銀對杯組+圓盤」，此系列採用頂級骨瓷，並以高難度杯內手繪展現畫師細緻畫功，具有幸福意味的幸運草，柔和的綠色葉片濃淡有致，留白設計也增添日式風情雅韻。

「Noritake幸運草圓盤」，此系列採用頂級骨瓷，具有幸福意味的幸運草，柔和的...
「Noritake幸運草圓盤」，此系列採用頂級骨瓷，具有幸福意味的幸運草，柔和的綠色葉片濃淡有致，留白設計也增添日式風情雅韻。 圖／旺代企業提供
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4月夜鶯單客杯。 圖／旺代企業提供
4月夜鶯單客杯。 圖／旺代企業提供
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彩繪大師Mr. Yamada（中）巧妙結合5月紫藤花及5月10日OKURA百周年...
彩繪大師Mr. Yamada（中）巧妙結合5月紫藤花及5月10日OKURA百周年，現場手繪「平等院與藤花」，同時為OKURA及令和元年獻上祝賀。圖／旺代企業提供
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