期間限定！喜來登重現豪宅私人招待餐宴 吃一頓4千元起
五星飯店內藏私廚料理！台北喜來登飯店於6月19日起推出期間限定的私饗之巔活動，邀請政商名流關注的頂級神祕私廚Villa Ollila，客座重現豪宅私人招待餐宴，包含午餐9道、晚餐12道套餐分別是3,880元、4,880元起。
源自君王貴族宅邸內的私廚文化，隨著時代變遷，如今轉變為隱身民宅巷弄中，經過特殊會員制或等候名單制度邀請，才能成為會員，品嘗非凡料理的私人餐廳。其中，位於台北內湖一處靜謐山莊內的獨棟別墅頂級神秘私廚「Villa Ollila」，座上賓客都需經過嚴格身分審查，還必須繳交高達樹十萬元的會費，門檻相當高，引起政商名流高度關注。
台北喜來登安東廳於6月19日到6月23日間，邀請Villa Ollila主廚前來客座，重現豪宅內的私人招待饗宴。分別有午餐9道式、晚餐12道式套餐，呈現現代歐陸料理，隨側還有專業管家團隊與專屬侍酒師，席間為饕客呈獻貼心桌邊服務與餐酒搭配，讓饕客一窺私廚神祕風采。午餐價格3,880元、晚餐4,880元起，6月19日到6月23日間供應午餐及晚餐，6月19日到20日僅開放晚餐預訂，座位有限可提早預訂。
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