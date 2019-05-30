期間限定！喜來登重現豪宅私人招待餐宴 吃一頓4千元起

2019-05-30 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



五星飯店內藏私廚料理！台北喜來登飯店於6月19日起推出期間限定的私饗之巔活動，邀請政商名流關注的頂級神祕私廚Villa Ollila，客座重現豪宅私人招待餐宴，包含午餐9道、晚餐12道套餐分別是3,880元、4,880元起。

源自君王貴族宅邸內的私廚文化，隨著時代變遷，如今轉變為隱身民宅巷弄中，經過特殊會員制或等候名單制度邀請，才能成為會員，品嘗非凡料理的私人餐廳。其中，位於台北內湖一處靜謐山莊內的獨棟別墅頂級神秘私廚「Villa Ollila」，座上賓客都需經過嚴格身分審查，還必須繳交高達樹十萬元的會費，門檻相當高，引起政商名流高度關注。