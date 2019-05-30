LV東京發表2019秋冬系列 摩登工業風的全新包款搶先看

2019-05-30 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在日本東京發表2019秋冬男女裝暨配件系列，當季女裝以龐畢度中心為靈感，鮮明的黃色Damier Animation格纹地板呼應八○年代的流行風采，通風管、電視機的擺設除了點綴空間，也陳述服裝的設計元素，在管線裸露的展間，窗外陽光灑進室內，為工業風帶來更為洗鍊的活力。

█龐畢度中心與搖滾音樂 女裝鏗鏘有力

發表場地選在鄰近東京灣的Kaigan Studio藝術空間，女裝在巴黎大秀時以博物館中的博物館為雛形，在羅浮宮內蓋出了一座龐畢度中心，並返回八○年代的MTV音樂頻道、大衛鮑伊（David Bowie）符碼，龐畢度中心的綠色水管、藍色空調管路、黃色電力管路以及紅色自動扶梯等4個鮮明色彩，更是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière豐沛靈感來源，刺繡、粗毛呢、荷葉邊、皮革細節和八○年代普普印花都是表現手法，黃色的Damier Animation則是全新Damier格纹，每一件服裝都具有舞台潛力，閃耀、浮誇、氣勢萬千，讓每位女性都創造獨屬於己的氣場。

藍調工作服系列，則是工裝剪裁的連身套裝，用雪紡材質創造輕盈優雅，方型肩線剪裁仍是設計師鍾愛的肩部輪廓；而1977年龐畢度藝術中心揭幕時，與巴黎所有建築風格背道而馳，無所畏懼面對爭議的精神，也展現在大膽寬肩、浮誇色彩、張揚豹紋之上；日式和服外套（Kimono）結合荷葉邊馬甲夾克（Cape Coat），以毛呢、鄉村印花和亮片、鉚釘等打造視覺衝突的張力。

█男孩風的傳奇年代 男裝演繹爵士樂手自由剪裁

2019秋冬男裝大秀在巴黎登場時，令人驚艷，以舞台劇形式展現五○年代的美國紐約街頭，伸展台變身城市街道，訴說不可再現的傳奇年代。男裝藝術總監Virgil Abloh以一個男孩的長成來訴說秋冬作品，從童年、青少年至成年等不同的時期，都成為服裝的輪廓，例如Blanketing的包覆系列，是以填充服裝的羽絨、或棉花糖的飽滿，以及大尺寸來展現少年時期，包括灰色與羽絨外套、皮革夾克都與此呼應；而星塵系列則是放大微小顆粒的浪漫絢爛，用刺繡亮片、鉚釘打造外套的閃耀光澤；佐特西裝（Zoot Suit）結合了外套的腰際鬆緊帶和大衣的長版剪裁，褲腳肥大，一身寬鬆誇張的造型重現四○年代爵士樂手的裝扮。

而拼接工藝則展現在四海一家的愛與和平命題中，Virgil Abloh以世界各國的國旗表現在外套或是配件之上，為本季帶來繽紛點綴，為了闡揚愛無國界，設計師也以非洲輪廓作為服裝印花，帶來視覺新鮮感，此外，仿古埃及裙裝的縐褶裙、帶有法巴黎地圖印花的連帽絲質襯衫，都是極度浪漫的表現，為男裝帶來俊美的旖旎風情。

BOX：復古電視信號變身包款圖樣 LV POP前衛有趣

相較於前幾季在時空迷航中虛無飄渺的穿越，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière在本季直接以龐畢度中心作為靈感，俐落爽快也帶來許多視覺、結構強烈的嶄新包款，例如LV Arch，以美國密蘇里州聖路易斯大拱門作為設計靈感，除了擬建築結構之外，採用橫跨手袋前後的單把拱型提把設計為其特色；Neo Square方塊包則是結合春夏季的Square和Envelope包款，因此前側有如信封開闔的置物夾層，實用討喜；Mini Luggage系列則以Damier撞色款帶來精緻奢華的質感。