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LV東京發表2019秋冬系列 摩登工業風的全新包款搶先看

2019-05-30 08:28聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在日本東京發表2019秋冬男女裝暨配件系列，當季女裝以龐畢度中心為靈感，鮮明的黃色Damier Animation格纹地板呼應八○年代的流行風采，通風管、電視機的擺設除了點綴空間，也陳述服裝的設計元素，在管線裸露的展間，窗外陽光灑進室內，為工業風帶來更為洗鍊的活力。

█龐畢度中心與搖滾音樂　女裝鏗鏘有力

發表場地選在鄰近東京灣的Kaigan Studio藝術空間，女裝在巴黎大秀時以博物館中的博物館為雛形，在羅浮宮內蓋出了一座龐畢度中心，並返回八○年代的MTV音樂頻道、大衛鮑伊（David Bowie）符碼，龐畢度中心的綠色水管、藍色空調管路、黃色電力管路以及紅色自動扶梯等4個鮮明色彩，更是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière豐沛靈感來源，刺繡、粗毛呢、荷葉邊、皮革細節和八○年代普普印花都是表現手法，黃色的Damier Animation則是全新Damier格纹，每一件服裝都具有舞台潛力，閃耀、浮誇、氣勢萬千，讓每位女性都創造獨屬於己的氣場。

藍調工作服系列，則是工裝剪裁的連身套裝，用雪紡材質創造輕盈優雅，方型肩線剪裁仍是設計師鍾愛的肩部輪廓；而1977年龐畢度藝術中心揭幕時，與巴黎所有建築風格背道而馳，無所畏懼面對爭議的精神，也展現在大膽寬肩、浮誇色彩、張揚豹紋之上；日式和服外套（Kimono）結合荷葉邊馬甲夾克（Cape Coat），以毛呢、鄉村印花和亮片、鉚釘等打造視覺衝突的張力。

█男孩風的傳奇年代 男裝演繹爵士樂手自由剪裁

2019秋冬男裝大秀在巴黎登場時，令人驚艷，以舞台劇形式展現五○年代的美國紐約街頭，伸展台變身城市街道，訴說不可再現的傳奇年代。男裝藝術總監Virgil Abloh以一個男孩的長成來訴說秋冬作品，從童年、青少年至成年等不同的時期，都成為服裝的輪廓，例如Blanketing的包覆系列，是以填充服裝的羽絨、或棉花糖的飽滿，以及大尺寸來展現少年時期，包括灰色與羽絨外套、皮革夾克都與此呼應；而星塵系列則是放大微小顆粒的浪漫絢爛，用刺繡亮片、鉚釘打造外套的閃耀光澤；佐特西裝（Zoot Suit）結合了外套的腰際鬆緊帶和大衣的長版剪裁，褲腳肥大，一身寬鬆誇張的造型重現四○年代爵士樂手的裝扮。

而拼接工藝則展現在四海一家的愛與和平命題中，Virgil Abloh以世界各國的國旗表現在外套或是配件之上，為本季帶來繽紛點綴，為了闡揚愛無國界，設計師也以非洲輪廓作為服裝印花，帶來視覺新鮮感，此外，仿古埃及裙裝的縐褶裙、帶有法巴黎地圖印花的連帽絲質襯衫，都是極度浪漫的表現，為男裝帶來俊美的旖旎風情。

BOX：復古電視信號變身包款圖樣 LV POP前衛有趣

相較於前幾季在時空迷航中虛無飄渺的穿越，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière在本季直接以龐畢度中心作為靈感，俐落爽快也帶來許多視覺、結構強烈的嶄新包款，例如LV Arch，以美國密蘇里州聖路易斯大拱門作為設計靈感，除了擬建築結構之外，採用橫跨手袋前後的單把拱型提把設計為其特色；Neo Square方塊包則是結合春夏季的Square和Envelope包款，因此前側有如信封開闔的置物夾層，實用討喜；Mini Luggage系列則以Damier撞色款帶來精緻奢華的質感。

備受矚目的則是LV POP系列，靈感來自復古的電視信號測試畫面，運用3D噴墨列印技術，將墨色印入皮革中，有著霓紅幻景的光澤度，以柔美粉紅和電力藍兩種色調為主，廣泛運用在Twist、Capucines等包款設計，既復古又前衛，是趣味新作。

粗花呢材質也是秋冬重要表現之一，圖為全新The LV Arch手袋。圖／LV提供
粗花呢材質也是秋冬重要表現之一，圖為全新The LV Arch手袋。圖／LV提供
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具戲劇效果的亮片、荷葉邊與擬電視色彩校正的包款圖案，都是秋冬女裝的重要符號。圖／...
具戲劇效果的亮片、荷葉邊與擬電視色彩校正的包款圖案，都是秋冬女裝的重要符號。圖／LV提供
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Neo Square Handle系列以Envelope包款結合春夏Square...
Neo Square Handle系列以Envelope包款結合春夏Square包款打造而成。圖／LV提供
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秋冬新款LV POP Twist用3D噴墨印刷表現復古電視信號測試畫面的視覺。圖...
秋冬新款LV POP Twist用3D噴墨印刷表現復古電視信號測試畫面的視覺。圖／LV提供
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毛茸茸的monogram秋冬新品，附提把的斜垮腰包相當搶眼。圖／LV提供
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秋冬全新The LV Arch手袋，以美國密蘇里州聖路易斯大拱門作為設計靈感。圖...
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腰包推出新款，附皮革提把。圖／LV提供
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緊鄰東京灣的Kaigan Studio以工業風設計空間呼應2019秋冬女裝。圖／...
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路易威登在東京發表2019秋冬男裝系列。圖／LV提供
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可拆成3件分別配戴使用的潮流包款賣相甚佳。圖／LV提供
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東京灣的Kaigan Studio依循秋冬女裝打造為工業風空間。圖／LV提供
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多口袋、肩章設計、將外套與大衣剪裁層疊結合，都是秋冬男裝的細節表現。圖／LV提供
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長方形的小包款是秋冬男、女裝皆有的精巧設計。圖／LV提供
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毛茸茸的monogram秋冬新品，附提把的斜垮腰包相當搶眼。圖／LV提供
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單邊羽葉耳環、大衛鮑伊皮帶釦環與法國水兵帽，是秋冬女裝主要配飾。圖／LV提供
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Mini Luggage BB系列推出Damier撞色新款。圖／LV提供
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秋冬LV Rhapsody女鞋靈感來自中古世紀的騎士，金屬圓孔或鞋釘細節為其特色...
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