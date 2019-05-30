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坐沒坐樣、走沒走樣 當心跟宇多田光罹患同一病

2019-05-30 08:12聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

日本歌壇天后宇多田光自爆罹患「運動過剩症候群」，該病被列為日本的罕見疾病。桃園長庚體適能中心主任林瀛洲表示，該病在台灣並非罕病，國內翻譯為「鬆筋症候群（Hypermobility syndrome）」，常見於兒童，成人才被發現較為少見，但只要經過復健建立肌力，不影響生活。

嘉義長庚復健科主治醫師陳凱華表示，鬆筋症候群是在1999年由國外學者提出的，特色是「韌帶太鬆」，關節可以活動的幅度超過正常值。

上個月有位朋友的女兒到陳凱華家中，他發現女孩膝關節明顯呈現「S型」，走路姿勢怪異，坐在沙發上時也像是「趴趴熊」，進一步觀察，發現是鬆筋症候群。

林瀛洲說，這類患者可做出超乎一般人的動作，像是手往後翻，大拇指可以直接碰到前臂，正常狀態下沒有扁平足，但一踏到地板內側足弓就會馬上消失，還有X腿、坐不久、身體姿勢扭來扭去等。

鬆筋症候群通常會在3到6歲被發現，是一種先天症狀，會被家長注意都是因為「姿勢怪異」，外觀上明顯異於常人才會帶來就診。

陳凱華說，一旦被診斷為鬆筋症候群必須開始做肌力訓練，透過增加肌力保護關節，也能降低肌肉不適感，不同年齡層的增肌訓練不同，年幼的患者則建議多做戶外活動，也可以透過游泳、攀爬增肌，成年後才會建議做重訓。

鬆筋症候群的患者，不建議跳舞、練瑜珈。陳凱華解釋，這類運動必須要拉筋，會讓原本已經鬆垮垮的韌帶更鬆，反而不利於身體。

宇多田光自述自己有鬆筋症候群，且在日本是一種罕病。陳凱華說，鬆筋症候群本身並非罕病，但有可能是罕病馬凡氏症候群（Marfan syndrome）引發鬆筋症候群，另外也可能是後天的疾病甲狀腺亢進，或是舞者長期拉筋人為導致的鬆筋症候群。

陳凱華說，造成鬆筋症候群因素多為遺傳，後天因素也不占少數。研究顯示，發生鬆筋症候群近4成是男性、6成是女性，醫師會先確認是否屬多關節出現活動度過大，症狀是否超過3個月。除非懷疑有遺傳性及其他後天性疾病引起，此疾病的診斷一般不需照X光或抽血檢查。

有些成人一輩子都不會知道自己有鬆筋症候群，陳凱華說，主要是小時候並沒有因為姿勢怪異被發現，成年後，人體筋骨本來就會變硬，即使先天有鬆筋症候群，成年後症狀也會減少。即使罹患鬆筋症候群，無需太過擔心，及早診治並透過復健，不影響生活。

鬆筋症候群患者必須接受肌力訓練，增加肌力保護關節，降低肌肉不適感，建議透過游泳、...
鬆筋症候群患者必須接受肌力訓練，增加肌力保護關節，降低肌肉不適感，建議透過游泳、攀爬增肌，成年後才會建議做重訓。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
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