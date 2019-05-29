端午粽一顆50元有找 網購平價款最熱賣

2019-05-29 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



6月初迎端午，各家網購平台的端午粽預購買氣湧現，除了傳統粽、名店粽、高檔粽各有愛好者之外，今年養生素粽也嶄露頭角，momo購物網單周預購破千顆；團購最熱賣品項集中在50元有找的平價粽，ihergo愛合購金山富品家已賣出5,600多顆，樹林佳宜肉粽也賣破2,400顆。

momo購物網的部分，高檔粽延續往年以整支雞腿、整條香腸、整塊鮭魚及干貝入餡的「呷澎湃」風氣，今年更以整顆鮑魚為主角，像是採用帝王南非鮑魚及北海道干貝的老協珍鮑魚干貝粽、阿一鮑魚港式XO醬鮑魚干貝裹蒸粽等，竹南懷舊肉粽的花雕雞鮮菇粽與御品鱒鮭粽也為吃粽子習俗增添新意。

Yahoo奇摩購物中心發現，由於少子化、小家庭等社會結構改變，許多消費者偏好網購小組數、多口味任選的粽子組合，一次訂購以10～15顆為大宗，平均客單價約600～800元，單顆價格多為40～80元；最愛口味由湖州粽奪冠，像是南門市場立家湖州蛋黃鮮肉粽，南部粽居次，如嘉義福源肉粽、 台南楊哥楊嫂肉粽等。高檔粽如千禧干貝豪華肉粽、寶來發花雕雞肉豪華粽等單顆售價都破百元，知名老店也端出新口味，像是50年老字號的南門市場億長御坊推出川味麻辣粽。