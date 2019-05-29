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拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

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端午粽一顆50元有找 網購平價款最熱賣

2019-05-29 21:20聯合報 記者陳立儀╱即時報導

6月初迎端午，各家網購平台的端午粽預購買氣湧現，除了傳統粽、名店粽、高檔粽各有愛好者之外，今年養生素粽也嶄露頭角，momo購物網單周預購破千顆；團購最熱賣品項集中在50元有找的平價粽，ihergo愛合購金山富品家已賣出5,600多顆，樹林佳宜肉粽也賣破2,400顆。

momo購物網的部分，高檔粽延續往年以整支雞腿、整條香腸、整塊鮭魚及干貝入餡的「呷澎湃」風氣，今年更以整顆鮑魚為主角，像是採用帝王南非鮑魚及北海道干貝的老協珍鮑魚干貝粽、阿一鮑魚港式XO醬鮑魚干貝裹蒸粽等，竹南懷舊肉粽的花雕雞鮮菇粽與御品鱒鮭粽也為吃粽子習俗增添新意。

Yahoo奇摩購物中心發現，由於少子化、小家庭等社會結構改變，許多消費者偏好網購小組數、多口味任選的粽子組合，一次訂購以10～15顆為大宗，平均客單價約600～800元，單顆價格多為40～80元；最愛口味由湖州粽奪冠，像是南門市場立家湖州蛋黃鮮肉粽，南部粽居次，如嘉義福源肉粽、 台南楊哥楊嫂肉粽等。高檔粽如千禧干貝豪華肉粽、寶來發花雕雞肉豪華粽等單顆售價都破百元，知名老店也端出新口味，像是50年老字號的南門市場億長御坊推出川味麻辣粽。

生活市集以單顆50元以下的平價粽最熱賣，以台灣粽、湖州粽、客家粽最受歡迎，小分量的一口粽、低熱量的甜點冰心粽也是近年新寵。松果購物首度推出口碑雙味組，像是板栗燒肉粽與泰式打拋豬的台泰混搭組合、經典北部粽加上冰Q粽的冰火雙重粽組合等。ihergo愛合購以50元以下的平價粽銷售最亮眼，平價粽的整體業績較名店粽高出18倍，金山富品家的古早味蛋黃粽一顆平均最低46元，穩坐銷售冠軍。

南門市場立家湖州蛋黃鮮肉粽是Yahoo奇摩購物中心的熱賣款。圖／Yahoo奇摩購...
南門市場立家湖州蛋黃鮮肉粽是Yahoo奇摩購物中心的熱賣款。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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老協珍鮑魚干貝粽將整顆鮑魚與干貝豪華入餡。圖／momo購物網提供
老協珍鮑魚干貝粽將整顆鮑魚與干貝豪華入餡。圖／momo購物網提供
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金山富品家古早味蛋黃粽，10顆售價460元，ihergo愛合購已熱賣5,633顆...
金山富品家古早味蛋黃粽，10顆售價460元，ihergo愛合購已熱賣5,633顆，穩坐銷售冠軍。圖／愛合購提供
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受全球「素時尚」風潮影響，養生素粽嶄露頭角，圖為三毛好食集素粽。圖／momo購物...
受全球「素時尚」風潮影響，養生素粽嶄露頭角，圖為三毛好食集素粽。圖／momo購物網提供
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佳宜肉粽招牌北部粽，10顆售價450元，ihergo愛合購已賣出2,470顆。圖...
佳宜肉粽招牌北部粽，10顆售價450元，ihergo愛合購已賣出2,470顆。圖／愛合購提供
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momo購物網端午粽預購品項數較去年同期增加2成。圖／momo購物網提供
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團購端午粽的買氣集中在50元有找的平價粽。圖／愛合購提供
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小份量的「一口粽」滿足消費者想嘗鮮又怕熱量超標的需求，圖為內埔客家小巧掌心粽，1...
小份量的「一口粽」滿足消費者想嘗鮮又怕熱量超標的需求，圖為內埔客家小巧掌心粽，10顆特價599元。圖／生活市集提供
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阿添師霸王香雞粽將整隻全雞包入粽，一顆重量達1,800g，原價1,880元、特價...
阿添師霸王香雞粽將整隻全雞包入粽，一顆重量達1,800g，原價1,880元、特價788元。圖／松果購物提供
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