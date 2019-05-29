G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



6月要前往大阪旅遊的旅客注意囉！2019年G20高峰會，預計將於6月28日起於大阪登場，為配合高峰會期間的安全管制，包括關西機場等重要門戶，均會實施安全檢查、交通管制等維安政策，另外自6月1日起，大阪環球影城也會開始對所有旅客進行行李檢查，高峰會前後期間，園區內也會暫停投幣式置物櫃服務，若是有寄放行李需求的旅客，更需注意行程規劃。

每年都會舉行的G20高峰會，今年由日本擔任主辦國，邀請各國國家領導人、國際機關，針對經濟議題進行討論，為國際級重大事項。大阪府警察即公告，2019年6月27日至6月30日期間，包括機場聯絡橋在內的高速公路及機場島內，都會進行大規模且長時間的交通管制，建議旅客多利用鐵路系統，較不易受交通管制影響。期間內，將會有員警於航廈檢查旅客所持有的搭機證明，也會針對未攜帶文件的旅客進行隨身行李檢查，敬請旅客配合。

另外原本只會檢查部份旅客行李的「大阪環球影城」，自6月1日開始，也會全面性對所有旅客實施行李檢查，而且在6月27日至6月30日的高峰會期間，園區內的投幣式置物櫃均會暫停使用。