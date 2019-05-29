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G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 21:11聯合報 記者陳睿中╱即時報導

6月要前往大阪旅遊的旅客注意囉！2019年G20高峰會，預計將於6月28日起於大阪登場，為配合高峰會期間的安全管制，包括關西機場等重要門戶，均會實施安全檢查、交通管制等維安政策，另外自6月1日起，大阪環球影城也會開始對所有旅客進行行李檢查，高峰會前後期間，園區內也會暫停投幣式置物櫃服務，若是有寄放行李需求的旅客，更需注意行程規劃。

每年都會舉行的G20高峰會，今年由日本擔任主辦國，邀請各國國家領導人、國際機關，針對經濟議題進行討論，為國際級重大事項。大阪府警察即公告，2019年6月27日至6月30日期間，包括機場聯絡橋在內的高速公路及機場島內，都會進行大規模且長時間的交通管制，建議旅客多利用鐵路系統，較不易受交通管制影響。期間內，將會有員警於航廈檢查旅客所持有的搭機證明，也會針對未攜帶文件的旅客進行隨身行李檢查，敬請旅客配合。

另外原本只會檢查部份旅客行李的「大阪環球影城」，自6月1日開始，也會全面性對所有旅客實施行李檢查，而且在6月27日至6月30日的高峰會期間，園區內的投幣式置物櫃均會暫停使用。

在6月24日至6月29日期間，大阪府內全部車站與近畿圈內的主要車站的投幣式置物櫃、垃圾桶都會暫停使用，另外JR西日本、JR東海的山陽、北陸、東海道新幹線的各車站的投幣式置物櫃亦會陸續暫停使用；在G20期間，新幹線車廂內的垃圾桶也會暫停使用。

大阪環球影城。圖／擷取自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal...
大阪環球影城。圖／擷取自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ)粉絲頁
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大阪行李關西機場
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