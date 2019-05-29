台北兒藝節不一樣 176場演出迎仲夏

2019-05-29 21:17 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



台北兒童藝術節宣告6/29登場。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

2019台北兒童藝術節29日宣告展開，由「時空旅人音樂紀行」開場，現場演奏多首薩克斯風歌曲，Mr.YES小丑劇團也接力演出，讓在場的小朋友看得目不轉睛。台北兒藝節邁向20年，台北市文化局副局長陳譽馨表示，本屆主題「你好不一樣」，希望大家享受藝術的同時，學習尊重人事物的差異。

台北兒童藝術節今年由24個國內外團隊，有西班牙、丹麥、義大利等8個國家，帶來戲劇、舞蹈、雜耍等總計多達176場展演活動。陳譽馨29日表示，希望大家一起丟掉3C產品，帶著孩子走出戶外，接觸多元的藝術活動。

台北市文化基金會董事長李遠（小野）表示，「不一樣」思考的是介於不同事物之間的差異，而差異和獨特正是藝術創作重要的精神，如何使用不同媒材，賦予新的想像和視野，帶領觀眾和參與者創造出屬於自己的差異性與獨特性，是本屆兒藝節的焦點。

台北市兒童藝術節將從6月29日到8月4日展開。來自西班牙「口袋裡的沙劇團」帶來《大腳小小鳥》，以偶戲劇場的方式，描述不被社會接受的大腳女孩遇到新朋友小小鳥故事，藉由女孩看小鳥互動，看見自己的獨特；國內團隊則有「Mr.YES小丑劇團」演出《消失的魔法帽》，帶領觀眾化身偵探，共同找尋真相。

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