季節限定！THE BODY SHOP薑根鏗活沐浴保養系列讓你清新一夏
THE BODY SHOP薑根鏗活洗髮精自推出以來，創下全球每4秒即賣出一瓶的驚人紀錄，今夏THE BODY SHOP推出季節限定的薑根鏗活沐浴保養系列，包括滋養保水美肌優格、身體滋養霜、沐浴膠、沐浴果醬、洗手乳等，讓全身都能沉浸在薑根的清新能量中。
台灣夏季氣溫不斷攀高，皮脂腺分泌旺盛容易導致毛孔阻塞，更因出油出汗讓頭髮黏膩難耐，THE BODY SHOP薑根鏗活洗護髮品採用來自社區公平交易的植萃成份，洗後清爽柔順、散發天然薑根清香；季節限定的薑根鏗活沐浴保養系列同樣添加來自社區公平交易的成份，其中薑根鏗活沐浴果醬為清透細緻的果醬質地，蘊含印度天然薑根萃取、巴拉圭蜜糖、核桃殼研磨微粒，能溫和淨化身體粗糙老廢角質；薑根鏗活美肌優格則是水潤優格質地，為肌膚清爽補水。
即日起至6月25日THE BODY SHOP天然專業護髮3件組特惠81折，純淨果香沐浴保養系列任選3件84折，同時加碼消費滿指定金額就送超值好禮。
THE BODY SHOP秉持著綠色道德的品牌理念，與Plastics for Change工廠合作，在今年首度推出來自印度班加羅爾社區公平交易的環保瓶，使用於天然植萃護髮系列250ml瓶身；響應6月5日世界環境日，THE BODY SHOP空瓶回收可享優惠，即日起至6月底蒐集10個THE BODY SHOP產品空瓶或20個其他美妝品牌空瓶，至THE BODY SHOP全台門市即可享受單筆消費折價100元，限有環保回收標誌1～7的空瓶才可進行兌換。
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