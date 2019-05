季節限定!THE BODY SHOP薑根鏗活沐浴保養系列讓你清新一夏

2019-05-29 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



THE BODY SHOP薑根鏗活洗髮精自推出以來,創下全球每4秒即賣出一瓶的驚人紀錄,今夏THE BODY SHOP推出季節限定的薑根鏗活沐浴保養系列,包括滋養保水美肌優格、身體滋養霜、沐浴膠、沐浴果醬、洗手乳等,讓全身都能沉浸在薑根的清新能量中。

台灣夏季氣溫不斷攀高,皮脂腺分泌旺盛容易導致毛孔阻塞,更因出油出汗讓頭髮黏膩難耐,THE BODY SHOP薑根鏗活洗護髮品採用來自社區公平交易的植萃成份,洗後清爽柔順、散發天然薑根清香;季節限定的薑根鏗活沐浴保養系列同樣添加來自社區公平交易的成份,其中薑根鏗活沐浴果醬為清透細緻的果醬質地,蘊含印度天然薑根萃取、巴拉圭蜜糖、核桃殼研磨微粒,能溫和淨化身體粗糙老廢角質;薑根鏗活美肌優格則是水潤優格質地,為肌膚清爽補水。

即日起至6月25日THE BODY SHOP天然專業護髮3件組特惠81折,純淨果香沐浴保養系列任選3件84折,同時加碼消費滿指定金額就送超值好禮。