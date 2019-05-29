懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



提到最近超夯的IG打卡景點，彰化鹿港「桂花巷藝術村」絕對佔了很大版面，亮起1200盞「燈籠海」，許多正妹網友在這裡打卡，留下浪漫美麗的倩影。

「桂花巷藝術村」是近日IG熱門打卡景點。圖／IG ＠candicehuang.tw 小衛兒樂活誌提供提供 分享 facebook 「桂花巷藝術村」是近日IG熱門打卡景點。圖／IG ＠candicehuang.tw 小衛兒樂活誌提供提供 分享 facebook 「桂花巷藝術村」是近日IG熱門打卡景點。圖／IG amphion517提供 分享 facebook 「桂花巷藝術村」是近日IG熱門打卡景點。圖／IG ＠candicehuang.tw 小衛兒樂活誌提供提供 分享 facebook

既然都已經來到充滿美味小吃的鹿港玩，不能只留下回憶就甘心返家，必定要到美食臥虎藏龍的鹿港老街逛逛吃吃。最好安排時間比較充裕的行程，讓肚子跟包包裝得滿滿喔。今天特選IG網友強力推薦，來鹿港的五大必嘗銅板小吃與知名伴手禮，有水晶餃、麵線糊、肉包、粉粿冰、牛舌餅，一起來當個正港吃貨吧！

漢彬水晶餃。圖／IG hsinhua.wen提供 分享 facebook 漢彬水晶餃。圖／IG berry_0608提供 分享 facebook 發記粉粿冰。圖／IG jerry0681提供https://www.instagram.com/p/Bp_dpdyHpmm/?utm_source=ig_web_copy_link 分享 facebook 王岡麵線糊。圖／IG trista09222019提供 分享 facebook

漢彬水晶餃

「漢彬水晶餃」是百年老店，在鹿港當地是美食節目必推。先叫上一碗綜合湯，有水丸、蒸丸、扁食燕、水晶餃共8顆，每顆丸子各有肉脆皮Q等多種不同口感，一碗吃下去當點心真的非常滿足啊，就連在地人也非常喜歡，吃完還不忘秤一斤回家。 漢彬水晶餃。圖／IG berry_0608提供 分享 facebook 漢彬水晶餃。圖／IG hsinhua.wen提供 分享 facebook

王岡麵線糊

創立於1930年的「王岡麵線糊」是當地名店，招牌非常醒目，是很多來鹿港必訪的小吃美食，也是有許多IG網友極力推薦的。一入店先上來一碗招牌麵線糊，入口即化的口感但滋味濃郁，加上店家的辣椒醋或香菜等配料，聊天之餘就不知不絕一掃而空了。還吃不夠嗎？那就再叫一碗吧。 王岡麵線糊。圖／IG trista09222019提供 分享 facebook 王岡麵線糊。圖／IG berry_0608提供 分享 facebook

發記粉粿冰

發記粉粿冰。圖／IG tiffanyyu0638提供 分享 facebook 來鹿港想要吃點涼的，IG網友推薦這家賣了幾十年的「發記粉粿冰」，是許多外地旅客來鹿港也指定要吃的老店，被網友比喻為「吃過最好吃的粉粿」。品嘗過該店的粉粿之後，就忘不了那香滑Q順的口感，吃完不過癮還有在地人外帶整包的粉粿，除了粉粿冰，店家提供鳳梨冰、清冰、愛玉冰等傳統口味冰品。因為知名度太高人潮滿滿，假日內用通常需要排個隊。 發記粉粿冰。圖／IG tiffanyyu0638提供 分享 facebook

發記粉粿冰。圖／jerry0681提供 分享 facebook

阿振肉包

鹿港馳名的阿振肉包，是當地的排隊伴手禮名店，許多人只要一提到鹿港伴手禮就會立刻想到它，一出籠可說香氣十足。IG網友分享「麵皮鬆軟好吃」、「肉餡鮮嫩有汁」、「饅頭很不錯」、「甜包內餡細膩」，可選擇蒸熟的現場解饞，冷凍包則購買回家當伴手禮，無論早餐或下午茶都很棒。 阿振肉包。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 阿振肉包。圖／IG @tiffanyyu0638提供 分享 facebook

同場加映：鹿港夢幻排隊牛舌餅

鹿港很多地方都有賣牛舌餅這樣小點心，要找到厚牛舌餅，不會太難在傳統餅鋪買到。但被吃貨特別推薦的「明豐珍兔仔寮牛舌餅」，店面與製作工廠都不在鹿港鎮熱鬧的區域，營業時間還沒到就已出現排隊人潮。網友表示「明豐珍」的牛舌餅金黃酥香、內餡麥芽糖不會過甜，由於是純手工現做每天供應數量不多，要現場排隊一嘗美味並不容易，詳細資訊可上店家臉書查詢。

明豐珍兔仔寮牛舌餅。圖／讀者提供 分享 facebook 明豐珍兔仔寮牛舌餅。圖／讀者提供 分享 facebook

哪裡吃

漢彬水晶餃

彰化縣鹿港鎮民族路189號

綜合每碗40元(售價如有更動以現場公佈為準)

王岡麵線糊

彰化縣鹿港鎮民族路268號

每碗25元(售價如有更動以現場公佈為準)

發記粉粿冰

彰化縣鹿港鎮民族路198號

每碗25元(售價如有更動以現場公佈為準)

阿振肉包

彰化縣鹿港鎮中山路71號

肉包每個20元(售價如有更動以現場公佈為準)

明豐珍兔仔寮牛舌餅

彰化縣鹿港鎮海浴路843號

10片120元(售價如有更動以現場公佈為準)

鹿港光影饗宴

時間：5/25-6/30 18:00-22:00

地點：中山路、龍舟會場、文武廟、桂花巷藝術村、公會堂