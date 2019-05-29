米其林餐盤餐廳Chou Chou推春季新品 法式經典菜肴上桌

2019-05-29 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



時序已邁入春夏，主打法式料理餐廳Chou Chou主廚林明健推出2019春季新菜單，一口氣端出多道法菜中最經典菜肴，像是法式肉凍、馬賽魚湯、奶油燉雞等，以套餐方式供餐，每人最低980元起。

連續2年獲得《台北米其林指南》餐盤推薦的Chou Chou法式餐廳，近來端出春季新菜單，Chou Chou主廚林明健運用現代料理手法，使用時令在地食材，呈現出法菜中最經典的菜肴。其中，像是前菜「法式肉凍豬肉開心果凍佐自製漬物及芥末」，林明健以台灣春天常見的大頭菜及京都水菜，增加春夏色彩。肉凍則用豬梅花、豬肝、豬背油、浸泡過牛奶的白土司、綜合辛香料、蛋黃及干邑白蘭地等，沾上芥末醬及醃漬過的大頭菜，帶有些酸口感，刺激味蕾想一口接著一口。

此外，前菜中的「煙燻虱目魚球佐甜豆、蒔蘿」，選用台南虱目魚去刺用桃木煙燻，再自製塔塔醬拌勻塑成球狀，沾麵衣炸到金黃色後，佐田豆、毛豆、綠竹筍丁等春季時蔬。為什麼選用虱目魚作為主角？林明健表示，法式菜肴中常常看到煙燻鮭魚，而台灣漁獲豐富，不少魚種適合煙燻，又以虱目魚最為合適，便以此發想做出這到菜肴。

「海鱺魚糕佐櫛瓜、橄欖鯷魚醬」這道菜則是將傳統法國菜里昂梭魚丸，以另一種嶄新樣貌呈現，海鱺魚漿、麵糰、陳皮混合均勻塑型水煮，搭佐黑橄欖、鯷魚、番茄醬之等，搭配櫛瓜、皇帝豆、菱角等台灣時蔬，最後用薄荷油、馬告、蒔蘿裝飾。而「燉煮牛肚佐番茄與洋芋泥」則呈現出法國千年經典菜肴燉牛肚。林明健將牛肚處理得軟嫩但不失嚼勁，而且一口咬下牛肚高湯風味立即在口中湧出，搭配帶有辛香番茄醬汁、洋芋泥，吃了就念念不忘。

「奶油燉雞佐過貓和蘑菇」一端上桌就令人相當驚豔，有別於以往看到「白色」的奶油燉雞，林明健做出充滿綠意的奶油燉雞，仿土雞腿煎過增添油脂香氣，還用了乾蔥、大蒜與紹興奶油醬燉煮，最特別的是加入巴西里、山蘿蔔葉等綜合香草泥，才讓這道菜綠意盎然，還可搭配著保有脆度的過貓及蘑菇享用。此外，餐點最後不能錯過甜點，這次推出「龍眼蜂蜜焦糖布丁」、「自製茅屋起司舒芙蕾佐草莓雪酪」、「西瓜佐白酒和法式鮮奶油」等選擇。