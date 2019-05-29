曾之喬、王子再度代言屈臣氏集點 兩人旅行必帶物品超反差

2019-05-29 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



屈臣氏再度邀請螢光幕情侶檔曾之喬、王子邱勝翊代言LINE FRIENDS「屈屈小旅行」集點活動，談到旅行必帶的物品，注重造型的王子首推吹風機，喬喬則說「一定要帶額度很高的信用卡」。

王子最推薦的小旅行地點是有許多超美民宿的宜蘭，喬喬則推薦自己住的天母、士林一帶，「有夜市、市集和許多慢步調的小店，旅行不一定要遠遊，其實住家附近可能也有沒去過或不曾注意過的景點」。

在LINE FRIENDS角色中，喬喬最愛熊大，笑說「總覺得熊有一種莫名的安全感，找對象也希望有像熊一樣的肩膀，太纖瘦的我無法」；在這次的屈臣氏LINE FRIENDS「屈屈小旅行」集點活動，喬喬也一眼看上熊大透明登機箱，「愛現的人可以放一些精品、名牌香水，讓行李箱內的物品也變成一種裝飾；萬一要裝一些比較害羞的私人物品，裡面也有兩個熊大收納袋，實在太棒」！

喬喬還現場示範了網美拍照絕技，「如果是朋友幫忙拍，一定要請他趴在地上，鏡頭越低越好，而且絕對不要定格拍，可以走動，然後指揮朋友狂按快門，才有機會捕捉到最自然的畫面；還有一招萬年不敗，就是請拍照的朋友在背後叫你，然後拍下回眸感」。喬喬還推薦拍一些和自己形象反差很大的動作，也是吸引點讚的技巧。