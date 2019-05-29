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歡慶令和元年！日本彩繪大師來台展示風神、雷神花瓶超霸氣

2019-05-29 19:04聯合報 記者劉小川╱即時報導

今年是日本的令和元年，由旺代代理的瓷器品牌Noritake，旗下OKURA大倉陶園今年也歡慶100周年，邀請彩繪大師Mr. Yamada山田智嗣跟時尚專家李明川，一同品味瓷器之美，首站在SOGO忠孝館12樓的「中外藝品大賞」亮相，展出大師手繪的雷神、風神花瓶等作品。

彩繪大師山田智嗣，被譽為「瓷器上釉彩的精確度」第一等級，這回來台，帶來在日本受歡迎的雷神、風神花瓶，還有象徵財富的多聞天王展示盤。雷神風神花瓶，取材自京都建仁寺中的國寶畫作「風神雷神圖屏風」，運用釉上彩、堆疊、金彩、tataki拍打等5種技法，搭配大和繪，花瓶左右對稱，完美展現頂級製作工藝。

OKURA大倉陶園也帶來限量瓷藝精品，如「松島與飛翔鶴聚寶盆」，以鶴代表長壽，松樹象徵永恆不朽，聚寶盆則是守護家庭財富為概念。另一款月份單客杯則是四月夜櫻，以日本代表吉野櫻為主題，夜櫻飛舞於杯上，招來幸福與好運。

Noritake則有經典的幸運草系列，以頂級骨瓷為主，以高難度的背內手繪展現工藝，留白與幸運草間相互輝映，打造出日系獨有的禪意美學。

彩繪大師山田智嗣將於5月29日至6月2日，展開「瓷繪雅集」百貨巡迴， 現場手繪「平等院與藤花」，同時為OKURA及令和元年獻上祝賀。

Noritake經典的幸運草系列瓷器。圖／旺代提供
Noritake經典的幸運草系列瓷器。圖／旺代提供
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彩繪大師山田智嗣（右）與李明川，展示Noritake雷神/風神花瓶、定價48萬8...
彩繪大師山田智嗣（右）與李明川，展示Noritake雷神/風神花瓶、定價48萬8,000元／1件。圖／旺代提供
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Noritake多聞天王展示盤。圖／旺代提供
Noritake多聞天王展示盤。圖／旺代提供
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Noritake幸運草金銀對杯組＋21CM圓盤2入、定價12萬6,000元。圖／...
Noritake幸運草金銀對杯組＋21CM圓盤2入、定價12萬6,000元。圖／旺代提供
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