OPPO Reno 10倍變焦版即起預購 最高60倍變焦探索微縮世界

2019-05-29 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



除了追求極大化屏佔比的全螢幕設計，高倍變焦也是近期新機的熱門趨勢。以特殊的「鯊魚鰭」側旋升降結構受到矚目的OPPO Reno，終於在今天宣布「10倍變焦版」正式開放預購，單機售價24,990元，即日起至6/5止，至指定通路預購即有機會獲得配件、延長保固、國際聯保等三重預購好禮；如果本來就是O粉，至全台OPPO體驗店最高還可享6,500元舊換新購機折扣。

Reno 10倍變焦版正面採用與Reno相同的創新側旋升降結構，將聽筒、前鏡頭、柔光燈、主鏡頭閃光燈隱藏手機內部，僅需0.8秒即可旋出11度黃金拍攝角度，6.6吋第六代康寧大猩猩玻璃大螢幕佔比高達93.1%，搭配最新光感螢幕指紋辨識，享受安全又便利的全螢幕體驗。

OPPO Reno 10倍變焦版採用4800萬畫素主鏡頭與SONY IMX586感光元件，全新10倍混合變焦技術，透過主鏡頭、1300萬畫素潛望式長焦鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭的3鏡頭組合，用接力方式實現10倍變焦，完整覆蓋從16～160mm等效焦距，加上雙OIS光學防手震及三重對焦技術。拍攝時可以快速切換1倍、2倍、6倍、10倍、廣角拍攝，亦可手動調整至最高60倍變焦。

Reno 10倍變焦版也擁有複合多幀降噪和多幀HDR技術的超高畫質夜景2.0與AI超高畫質引擎功能，各種環境下都能拍出「真實的清晰」。而1600萬畫素前鏡頭、柔光燈與全新OPPO人像風格，搭配逆光拍攝優化和AI智慧美顏功能，輕鬆就能拍出自然美肌人像照。