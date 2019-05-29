限量1萬個「熊大透明登機箱」快搶！屈臣氏LINE FRIENDS集點超萌開跑

2019-05-29 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



屈臣氏再度邀請螢光幕情侶檔曾之喬、王子邱勝翊代言，5月30日至7月31日推出屈臣氏LINE FRIENDS「屈屈小旅行」集點活動，除了馬克杯組、隨行杯組、乳膠枕、吹風機等實用又超萌的好物，趕搭透明風潮的限量熊大20吋登機箱更是要集中集點火力手刀快搶，

屈臣氏LINE FRIENDS「屈屈小旅行」集點活動期間消費滿200元可獲得一點，集滿5點或8點就可加價換購一款，其中「看透心事登機箱」、「找自己馬克杯組」是5月30日至7月3日的期間限定商品，其中「看透心事登機箱」限量1萬組，採用熊大透明浮雕設計，並內附兩個大容量收納袋，集8點＋999元即可擁有；「找自己馬克杯組」有熊大、莎莉兩款，陶瓷杯搭配松木杯墊，杯墊的凹槽可用來放置湯匙或當成手機架，質感滿分，集5點＋99元即可入手。

另外還有「在一起隨行杯組」，提袋、316不鏽鋼環保粗吸管、吸管刷、700ml玻璃梅森杯、彈跳蓋一次擁有，集8點＋199元或45點免費換；莎莉當主角的「好夢乳膠枕」包含枕頭與枕套，集8點＋399元或50點免費換；莎莉造型的「吹著我吹風機」具備三段風速調整、冷熱風切換按鍵，可折疊方便攜帶，集8點＋699元或70點免費換。

屈臣氏獨家品牌也推出一系列LINE FRIENDS限定版包裝，包括抽取式衛生紙、袖珍面紙、潔膚柔濕巾、清爽吸油面紙、膠原蛋白粉隨身包等，讓可愛的LINE FRIENDS主角們無處不在；接下來還將推出LINE FRIENDS造型的毛巾、海灘巾、晴雨兩用短傘、摺疊旅行袋、氣墊按摩梳等獨家商品。

5月31日至6月2日屈臣氏在台北西門町捷運6號出口前廣場設置「屈臣氏LINE FRIENDS公車亭」，讓粉絲可以盡情拍照打卡；5月30日至7月3日在全台10家屈臣氏門市也有超萌打卡熱點。