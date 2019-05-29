品保協會公布7到9月出國團費 美加最高漲2.3萬、日韓漲1成

2019-05-29 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



暑假正值出國旺季，但出國旅遊最怕被當成冤大頭，品保協會公布7到9月出國團費，漲幅最多的為美加線，機票漲加上行程成本增加，團費漲幅最高達23,000元。另台灣旅客最愛的旅遊目的地日韓，則有微幅調漲，像東京、大阪、北海道等調漲2,000元到5,000元不等，韓國則因機票調整漲1,000元到2,000元。

品保協會公布7到9月出國團費，價格比起去年皆有調漲，美國熱門時段最多漲15,000元到23,000元，加拿大也調漲15,000元到20,000元。長汎旅行社協理顏志梅表示，美加調漲除機票、飯店成本上漲外，暑假期間業者多半推出親子出遊行程，以長天數為銷售主力，但8月上旬為學生開學返校緣故，機票居高不下，因而漲幅落差大。除了美加外，同樣是暑假長天數旅遊熱門區域歐洲，則是因為歐元、英鎊匯率持平，團費微幅漲1,000元到2,000元左右，主要受到機票價格影響。

此外，台灣旅客最喜歡的日韓，鳳凰旅行社協理林怡君指出，日本明年舉辦東京奧運，食宿皆調漲，加上受到中美貿易戰影響，日幣走勢上揚、加收出境稅等影響，因此整體團費比去年同期漲1成。行程部分除了以親子喜愛的樂園為主外，加入輕旅行自主遊，二線城市則以祕境景點較受年長者及喜好日本族群青睞。若以機票款論，7月1日到11日東京、大阪、北海道最高調漲2,000元到5,000元。以飯店來看，北海道暑假漲2到4成，其他地區因御盆節漲2成。韓國則因機票、匯率價格調漲，團費跟著漲1,000元到2,000元。