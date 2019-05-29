潮牌跨界聯名新作 史努比、玩具總動員行頭買起來！

2019-05-29 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



深受年輕族群喜愛的潮流品牌，時常透過跨界聯名相互拉抬，一舉收攏兩個品牌的忠實粉絲，日前台灣潮牌STAYREAL加碼釋出與史努比聯名的第二彈單品；潮帽NEW ERA也趕在電影上映前，推出多款與《玩具總動員》合作的聯名帽款。

先前STAYREAL與史努比合作，以「Sporty Chic」時髦運動穿搭為靈感，推出一系列聯名單品，吸引不少粉絲搶購，其中「史努比變身購物袋」更是在官網開賣當天幾小時即完售。5月31日即將開賣第二彈聯名系列，這次以漫畫中4位超人氣好友—露西(Lucy)、查理·布朗(Charlie Brown)、佩蒂(Patty)、謝勒德(Schroeder)為主，搭配人物個性設計出不同色調的人物T恤。

此外，第二波聯名系列也首度推出史努比、胡士托角色帽，使用時下流行老帽與短簷帽款，並同步推出史努比與胡士托大型帆布袋。

至於NEW ERA則即將推出《NEW ERA x玩具總動員》帽款，包含成人、親子及兒童帽款，經典的巴斯光年、三眼怪、胡迪等角色全部與帽子融合一體，一共有大人6款、孩童款推出7款，總計13種款式。