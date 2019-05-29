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為什麼臉上毛孔總被阻塞？做好4件事，養成絕美「雞蛋肌」

2019-05-29 17:25聯合報 記者劉小川╱即時報導

毛孔一旦阻塞了，就容易引發青春痘、斑點等肌膚狀況，最可怕的是，肌膚毛孔還因此變得更大，尤其在夏天，油水不平衡造成的阻塞，只要謹記清潔、清潔、清潔的重要性。

造成毛孔阻塞的主要原因

許多女生，臉上小瑕疵都透過化妝來遮蓋，然後忙碌一整天後，回到家，卸妝就會怠慢許多，造成毛孔阻塞。原因是化妝品本身含有油脂與化學成分，如果沒有清潔乾淨，阻塞毛孔，當妳皮膚缺水、乾燥時，更容易長出皺紋，引起老化現象。

夏天也是油脂分泌比較旺盛的季節，大家也要在這季節特別注意清潔動作，再依照保養程序，讓皮膚喝飽水分，才能減少肌膚出現的各種小狀況。

毛孔內的髒東西該如何清潔？

1、完全卸妝

對於每天都需要化妝出門的女性來說，皮膚的清潔，是膚質好壞的首要關鍵。不管下班再怎麼疲累，都要非常仔細地卸妝，用溫和的卸妝產品，在卸妝時，稍加按摩也促進臉部皮膚的血液循環，最後使用化妝棉擦拭乾淨即可，切記在洗臉用品上，挑些溫和的產品來使用喔！

2、使用含有氨基酸的洗臉產品

卸妝後，雖然肉眼看起來是非常乾淨，但還是很有可能有些看不見的物質，還殘留在毛孔中，就造成阻塞了。所以每次卸完妝，可以選擇比較溫和、含有氨基酸的洗臉產品來清潔臉部肌膚，特別是T字部位，邊邊角角都要清潔乾淨，最後再使用化妝棉將水分拭乾，避免過度摩擦臉部肌膚。

3、定期對付老廢角質

當卸妝完畢，想要將臉徹底的清潔乾淨，也要定期地做去角質的動作，但去角質時，避開眼周的肌膚，然而定期的使用去角質，是為了讓毛孔更乾淨，讓毛孔可以自由呼吸，但切記不要去角質太過於頻繁，反而讓肌膚失去了保護能力。

4、油水平衡對於肌膚的重要性

完成去角質，接下來最重要是保濕、收斂。如果油脂分泌比較旺盛的人，也可能是因為皮膚有著缺水的警訊，但只要做好皮膚的油水平衡，才能真正的保護好肌膚，避免皮膚上出現小麻煩、阻塞毛孔。

保養小提示：除了做好皮膚的保養護理之外，當然好的皮膚需要內外兼具，有充足的睡眠、避免過度刺激的飲食、多補充些維生素、礦物質，多吃蔬菜，多喝水才能裡外都能照顧到喔！

使用含有氨基酸及溫和的洗臉產品，才不會傷害肌膚。圖／摘自pakutaso
使用含有氨基酸及溫和的洗臉產品，才不會傷害肌膚。圖／摘自pakutaso
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夏天是油脂分泌最旺盛的季節，清潔就相對的重要。圖／摘自pakutaso
夏天是油脂分泌最旺盛的季節，清潔就相對的重要。圖／摘自pakutaso
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想要膚質看起來完美，不只是外在的保養，作息及飲食也是重要的關鍵。圖／摘自paku...
想要膚質看起來完美，不只是外在的保養，作息及飲食也是重要的關鍵。圖／摘自pakutaso
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清潔完臉部，可以將多餘的水分，用化妝棉拭乾，減少肌膚的摩擦。圖／摘自pakuta...
清潔完臉部，可以將多餘的水分，用化妝棉拭乾，減少肌膚的摩擦。圖／摘自pakutaso
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