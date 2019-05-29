瑜珈健身集團與「英雄」有約 力邀鄭兆村、文姿云攜手代言
準備力拚東京奧運的亞洲標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村與亞運空手道金牌「小清新」文姿云，日前攜手為瑜珈健身集團活動站台，同時被力邀擔任代言人的它們，也擔綱拍攝形象影片，並發起「TRUE HERO CAMPAIGN尋找真英雄計劃」，邀請民眾分享自己生活中因運動帶來的改變，參加活動還有機會前進東京奧運替運動健兒加油打氣！
TRUE集團以高端瑜珈品牌YOGA EDITION逆勢進駐台北東區後，日前又舉辦「年度代言人暨TRUE HERO CAMPAIGN發布記者會」，邀請鄭兆村與文姿云共同擔任代言人，並分享兩人為進軍2020年東京奧運所做的訓練準備工作。
「亞洲標槍王」鄭兆村今年四月甫於亞錦賽摘金，五月初於世界田徑鑽石聯賽中國上海站斬獲銀牌，取得東京奧運門票後，日前又在台灣國際田徑公開賽中取得金牌，接下來將前往歐洲移地訓練。
而空手道「小清新」文姿云也藉由各國移地訓練，積極備戰東京奧運，她並且透露，每天枯燥乏味的訓練總令人想放棄，但訓練後的瑜珈修復能幫助迅速調整身心靈的狀態，同時讓肌肉舒緩放鬆。
此外，「TRUE HERO CAMPAIGN 尋找真英雄計劃」第一階段活動將於6月1日啟動，至12月31日止，活動期間上傳屬於自己的300字TRUE HERO‧真英雄故事與照片至活動網頁，經網友票選前三名即可獲得TRUE YOGA FITNESS免費會籍、一對一私人教練課程與獎金，總價值超過33萬元。第二階段活動將從TRUE集團為兩位代言人量身訂製的健身菜單出發，送兩位幸運兒去東京看奧運。詳細活動辦法請見活動網站：http://landingpage.trueyoga.com.tw/we-are-true-hero/。
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