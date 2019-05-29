瑜珈健身集團與「英雄」有約 力邀鄭兆村、文姿云攜手代言

2019-05-29 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



準備力拚東京奧運的亞洲標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村與亞運空手道金牌「小清新」文姿云，日前攜手為瑜珈健身集團活動站台，同時被力邀擔任代言人的它們，也擔綱拍攝形象影片，並發起「TRUE HERO CAMPAIGN尋找真英雄計劃」，邀請民眾分享自己生活中因運動帶來的改變，參加活動還有機會前進東京奧運替運動健兒加油打氣！

TRUE集團以高端瑜珈品牌YOGA EDITION逆勢進駐台北東區後，日前又舉辦「年度代言人暨TRUE HERO CAMPAIGN發布記者會」，邀請鄭兆村與文姿云共同擔任代言人，並分享兩人為進軍2020年東京奧運所做的訓練準備工作。

「亞洲標槍王」鄭兆村今年四月甫於亞錦賽摘金，五月初於世界田徑鑽石聯賽中國上海站斬獲銀牌，取得東京奧運門票後，日前又在台灣國際田徑公開賽中取得金牌，接下來將前往歐洲移地訓練。

而空手道「小清新」文姿云也藉由各國移地訓練，積極備戰東京奧運，她並且透露，每天枯燥乏味的訓練總令人想放棄，但訓練後的瑜珈修復能幫助迅速調整身心靈的狀態，同時讓肌肉舒緩放鬆。