打卡送甘糀霜淇淋! 日本人氣甘糀調飲「拾糀商號」登台

2019-05-29 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣手搖飲料店盛行，但多數以茶、牛奶為基底，加上糖分調味，不知不覺容易攝取過多的熱量。位於東區216巷內，將於5月31日正式開幕的「拾糀商號」，是台灣首家以日本甘糀作為調飲，搭配水果、抹茶等元素的調飲專門店。飲品外觀色調繽紛，不但符合時下流行的打卡熱潮，使用的甘糀是無酒精、取代砂糖運用，呈現自然甜味的特色飲品。

在日本，不含酒精成分，擁有無砂糖、無添加、無防腐劑的甘酒稱為「甘糀」，此次「拾糀商號」引進來自九州福岡篠崎酒造所生產的「国菊甘酒」，使用100%日本國產食用米混合當地白米製作，單純採以米、米麴發酵而成，品嘗時可以喝到米粒口感，感受到米的原始旨味與溫潤，具甜度而不膩口。

「拾糀商號」將甘酒結合台、日二地的特色，打造全新型態的健康飲料，推出日本常見的無糖豆漿甘糀、抹茶甘糀、芝麻甘糀等經典口味之外，還有添入台灣新鮮水果，一共10款原創的番茄鳳梨、香蕉、柑橘水果等共兩大類。同時，為搭配即將到來的炎炎夏季，還有季節限定的熱帶水果(鳳梨、芒果、百香果、柳橙) 複合口味，以及蜜妮玫瑰牛奶甘糀霜淇淋，帶來清爽健康的網美系飲品、冰品的豐富選擇。