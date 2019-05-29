老蕭花草圖案上身造型回春 穿搭Logo大學衫劉以豪樂裝嫩

2019-05-29 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



「老蕭」蕭敬騰再度展現時尚力，身穿dunhill夏季限定外套，呈現華漾少年面貌。而劉以豪則也挑選了Berluti的夏季迷你系列服飾，現身活動，詮釋宛若陽光大學生的氣質。

金曲歌王「老蕭」蕭敬騰的時尚度，堪稱是目前一線男星中最高的，幾乎沒有任何穿搭限制，看似不合理的單品，都能在他身上合理呈現。而且不論男、女裝都能駕馭，更擅於中性風格的拿捏，近期在上海舉辦的滴水湖陽光音樂節，老蕭又再度呼應這季的流行，穿上滿版花草圖案的夾克，頓時讓造型回春不少。而蕭敬騰身穿的服飾，正是來自dunhill為了夏季推出的aquarium迷你系列，夾克或是內搭的襯衫，圖案靈感都是源自骨董打火機。並透過天藍色、落日紅和海綠色，來演繹夏季風情。

離開經紀公司，獨自開工作室的男星劉以豪，不只星運沒走下坡，新戲接不完，還升格自己當老闆。日前，他受邀出席新加坡「星和無線電視大獎」媒體見面會，也引起了大批粉絲來追星，一睹偶像帥氣魅力。受歡迎成立從東北亞也擴及東南亞，頗有成為亞洲天王的架勢。而當時他便身穿了Berluti的夏季迷你系列現身，皮革Logo拼接深藍色上衣內襯一件 Scritto藍色條紋襯衫，搭配修身剪裁西裝褲。讓劉以豪展現了宛如陽光大學生的氣質，引起現場迷妹的尖叫連連。