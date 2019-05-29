太可愛了！梵克雅寶 優雅的小幸運時光

2019-05-29 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



誰不想要每天都帶著一點好運隨身呢？四瓣幸運草所組成的Alhambra圖騰，是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自1968年以來人氣始終不墜的經典設計。而歷年以來各種不同版本、不同寶石材質打造的Alhambra珠寶腕表，都有別緻心意。2019年品牌推出全新的Sweet Alhambra系列5款腕表，分別展現5種不同的珠寶魅力，也是首次配備可自行替換的皮革表帶的作品。

全新的Sweet Alhambra系列腕表，表盤以K金材質打造22.7毫米見方的迷你造型四瓣幸運草圖騰，邊緣滾上兩行金色圓珠飾邊。表盤則精選散發虹彩光芒的白色珍珠母貝和黑色縞瑪瑙，另外一款表盤則以雪花鑲嵌的方式將不同大小的鑽石錯落鋪鑲於表盤上，形成格外璀璨迷人的效果；而以璣鏤雕花傳統工藝的黃K金表盤，太陽放射飾紋捕捉光影流轉，折射金黃耀眼的光芒。其他款式則在表圈內側鑲嵌鑽石，呈現低調含蓄之美，表殼外側以雪花式鋪鑲大小各異的寶石。