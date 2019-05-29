食品用笑氣改列食品添加物管理 最快明年上路

2019-05-29 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食品藥物管理署預告俗稱為笑氣的「一氧化二氮」過去列為食品原料管理，近年隨著國際趨勢改變，國際已改為食品添加物管理，食藥署也預告將列為食品添加物管理，產品添加一氧化二氮前必須要取得許可證，且純度從過去的97％提高的99％，新制預計明年上路，未來食品添加物必須要在標示上載明，若未依規定標示將依法開罰最高300萬元。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，一氧化二氮為俗稱的笑氣，醫療上則常用於麻醉使用，食品則運用在起泡劑、助推劑等，像是噴式鮮奶油中就會添加一氧化二氮，透過壓縮氣體，增加奶油體積，常見的漂浮咖啡、蛋糕裝飾等都會使用到相關產品。

用於食品用途上的一氧化二氮含量極少，不會出現有人因為使用鮮奶油而出現濫用笑氣的副作用，目前一氧化二氮列為食品原料管理，今預告將跟進國際標準，納入食品添加物規範，業者未來要生產一氧化二氮的食品，得先取得許可證，且純度要求從97%提升到99%，相較過去更嚴。

魏任廷表示，預告期總計60天，若各界無異議，預計最快明年上路，納入食品添加物管理後，屆時食品上未依規定標示，將可依照食安法開出3萬元以上、300萬元以下罰鍰、標示不實將可開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

食品藥物管理署預告俗稱為笑氣的「一氧化二氮」過去列為食品原料管理，近年隨著國際趨勢改變，國際已改為食品添加物管理，食藥署也預告將列為食品添加物管理，產品添加一氧化二氮前必須要取得許可證，且純度從過去的97％提高的99％，新制預計明年上路，未來食品添加物必須要在標示上載明，若未依規定標示將依法開罰最高300萬元。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，一氧化二氮為俗稱的笑氣，醫療上則常用於麻醉使用，食品則運用在起泡劑、助推劑等，像是噴式span class="MiddleTypoUnderLineRed" id="c40c4141-08e3-4dd7-a6cc-6cb259e80ee9_0">式鮮奶油中就會添加一氧化二氮，透過壓縮氣體，增加奶油體積，常見的漂浮咖啡、蛋糕裝飾等都會使用到相關產品。

用於食品用途上的一氧化二氮含量極少，不會出現有人因為使用鮮奶油而出現濫用笑氣的副作用，目前一氧化二氮列為食品原料管理，今預告將跟進國際標準，納入食品添加物規範，業者未來要生產一氧化二氮的食品，得先取得許可證，且純度要求從97%提升到99%，相較過去更嚴。