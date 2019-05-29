潮流迷注意！KAWS再度攜手UNIQLO 聯名系列6月開賣

2019-05-29 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



喜歡KAWS的時尚粉絲要注意啦！KAWS再度與日本平價服飾天王UNIQLO合作，推出一系列「KAWS: SUMMER」UT 聯名商品，以BFF和COMPANION兩個超人氣經典角色為主角，這次雖然沒有絨毛娃娃，但另推出可愛的托特袋，售價從390元起，6月3日正式開搶！

美國知名塗鴉藝術家KAWS筆下療癒的COMPANION公仔，以及招牌的XX眼睛，向來時尚粉絲喜愛，先前也曾有大型裝置藝術降臨台北中正紀念堂及香港維多利亞港，都成為潮流迷打卡朝聖的熱點。

這次KAWS與UNIQLO推出的「KAWS: SUMMER」UT 聯名系列，從大人款到童裝都有，包含12款男裝、6款童裝和4款托特袋等聯名單品，其中，曾經萌翻中正紀念堂的COMPANION坐姿巨型公仔，也首度躍上托特袋，模樣超級可愛。