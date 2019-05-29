朴燦烈Chanyeol最愛的RIMOWA要推新色了！顏色超美每一款都會讓人買回家收藏

2019-05-29 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



倍受不少明星藝人喜愛的行李箱品牌RIMOWA，可說是機場時尚裡能見度最高的品牌之一，連韓國男團EXO成員朴燦烈Chanyeol都是粉絲。然而，針對夏季的到來，RIMOWA也呼應流行，將推出多種新配色款式，每種顏色都帶有夏天氛圍，美到都讓人想打包回家。

日前，朴燦烈Chanyeol現身機場時，除了PRADA的黑色尼龍手提包之外，一旁最顯眼的配件就是Rimowa Essential Trunk運動行李箱。這是品牌旗下最搶手款式之一，在台灣還被支持者暱稱為「冰箱」，好裝又方便的機能，加上輕量設計，在專賣店常是一上架就會被買走。而朴燦烈Chanyeol使用的黑色箱，更是熱門中的熱門，需要排隊預定才有機會入手。不過，在成為LVMH集團的一員後，更是不斷的推陳出新，不僅有聯名設計，更針對季節的不同，打造新配色。RIMOWA在這季就首度呈現彩色行李箱系列，高飽和色彩的配置，讓人過目難忘。