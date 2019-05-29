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朴燦烈Chanyeol最愛的RIMOWA要推新色了！顏色超美每一款都會讓人買回家收藏

2019-05-29 15:03聯合報 記者曾智緯╱即時報導

倍受不少明星藝人喜愛的行李箱品牌RIMOWA，可說是機場時尚裡能見度最高的品牌之一，連韓國男團EXO成員朴燦烈Chanyeol都是粉絲。然而，針對夏季的到來，RIMOWA也呼應流行，將推出多種新配色款式，每種顏色都帶有夏天氛圍，美到都讓人想打包回家。

日前，朴燦烈Chanyeol現身機場時，除了PRADA的黑色尼龍手提包之外，一旁最顯眼的配件就是Rimowa Essential Trunk運動行李箱。這是品牌旗下最搶手款式之一，在台灣還被支持者暱稱為「冰箱」，好裝又方便的機能，加上輕量設計，在專賣店常是一上架就會被買走。而朴燦烈Chanyeol使用的黑色箱，更是熱門中的熱門，需要排隊預定才有機會入手。不過，在成為LVMH集團的一員後，更是不斷的推陳出新，不僅有聯名設計，更針對季節的不同，打造新配色。RIMOWA在這季就首度呈現彩色行李箱系列，高飽和色彩的配置，讓人過目難忘。

就像是不少旅人會在行李箱上增加掛飾或貼紙，來凸顯個人風格，當然顏色也是其中一種方式。所以，RIMOWA全新的彩色行李箱系列就符合了想與眾不同的消費者喜好。品牌從世界各地的照片或影像來擷取靈感，甚至是透過空拍機的視角，找到最適宜的夏季色彩。像是Coral珊瑚紅就是來自澳洲的粉紅湖泊；Slat石灰色受到印尼盛產硫磺的火山所啟發。英國東北部的湖區景色，則化作為灰綠色Sage，系列中明度最高的Saffron便象徵了托斯卡尼的油菜花田。這系列行李箱的配色來由，不只很浪漫，而且顏色都很特殊，絕對能成為旅行時的最佳配件。

日前，朴燦烈Chanyeol現身機場時，一旁最顯眼的配件就是Rimowa Ess...
日前，朴燦烈Chanyeol現身機場時，一旁最顯眼的配件就是Rimowa Essential Trunk運動行李箱。圖／摘自RIMOWA facebook
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這一季，RIMOWA首度呈現彩色行李箱系列，高飽和色彩的配置，讓人過目難忘。圖／...
這一季，RIMOWA首度呈現彩色行李箱系列，高飽和色彩的配置，讓人過目難忘。圖／摘自instagram
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