全台首間「英國風」誠品進駐高雄 6月5日試營運特色店搶先看

2019-05-29 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



高雄百貨市場動起來，繼「漢神百貨」近期改裝重新開幕後，6月有「悦誠廣場」加入、有北高雄首間「誠品生活」進駐。另外，「新光三越」接手後的「大魯閣草衙道」全新加入化妝品區、家用品區、法雅客、iStore、ABC mart等大型店舖豐富百貨業種，將於6月底全新reopen。而「義享天地」A館預計於年底前開幕，都將為高雄百貨戰場開新局。

全台首間英國風誠品出現在高雄，北高雄商圈崛起，「誠品生活高雄悦誠店」進駐全新登場的「悦誠廣場」，即將於6月5日試營運，空間設計融入英國經典元素，像是復刻英國街角商鋪、紅色圓頂2號電話亭(Kiosk No.2)、歐式劇院售票亭等設計。

繼誠品生活南西店後，誠品生活高雄悦誠店是南台灣首度引進「世界五大洲繪本」，涵蓋歐洲、美洲、亞洲、大洋洲和非洲等46國著作，並首設「雙語學習專區」提供兒童外文讀本、外文工具書和旅遊生活等9大類主題，讓親子共讀。

另引進高雄在地的「KAO CUP COFFEE」，為閱讀帶來咖啡香，推出爆米花特調及開幕限定的芭樂、鳳梨等水果風味美式特調。此外，引進全台首家「WHISKY LIBRARY」，精選世界250款限量珍藏款威士忌，營造出大人味的品味空間。

呼應英國風設計，引進的「夏比花園」主打歐式景觀設計，提供多款療癒系植栽、花卉和歐式盆具；「邊邊。義式冰淇淋工坊」選用高雄小農食材和時令水果，手工製作出口感綿密的義式冰淇淋。

誠品生活文創平台expo以「來溫叨」為主題，精選歐美時尚風格和台灣職人設計的居家好物；誠品風格文具館精選德國、美國、日本等近400款典藏精筆。慶祝試營運，6月5日至7月2日單筆滿1,500元送高雄甜果乾；6月5日至6月23日當日累計消費滿3,000元即可申辦誠品人會員卡。

誠品生活高雄悦誠店

地址：高雄市三民區民族一路427號（悦誠廣場JOY PLAZA 2F）

電話：(07) 382-8889

營業時間：11:00－22:00