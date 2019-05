162變175!林依晨鏤空連身褲穿出超好比例

2019-05-29 聯合報 記者 吳曉涵



去年12月,香奈兒在紐約大都會博物館丹鐸神廟舉辦2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀,那是卡爾拉格斐最後一次現身謝幕的一場秀。而昨日香奈兒把這個系列帶到了首爾S Factory,以摩登簡約的秀場來呈現古埃及場景,模特兒踩著黃沙現身,頗有一番異國神秘之感。

台灣女星林依晨也受邀看秀,她身穿香奈兒2019/20秋冬前導系列的海軍藍蕾絲刺繡連身褲裝,搭配藍色皮穿鍊扣環腰帶、黑色埃及元素金屬裝飾圓形晚宴包,穿出超好比例,原本162的身高看起來有175,而且鏤空細節也看來非常性感典雅。而歌手9m88則是穿著香奈兒2019春夏白色立領釦飾襯衫配彩色遮陽傘印花褶飾開岔設計短裙,肩背可愛的米黑色藤編化妝箱包,復古風格超迷人。