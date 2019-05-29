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162變175！林依晨鏤空連身褲穿出超好比例

2019-05-29 14:28聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

去年12月，香奈兒紐約大都會博物館丹鐸神廟舉辦2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀，那是卡爾拉格斐最後一次現身謝幕的一場秀。而昨日香奈兒把這個系列帶到了首爾S Factory，以摩登簡約的秀場來呈現古埃及場景，模特兒踩著黃沙現身，頗有一番異國神秘之感。

台灣女星林依晨也受邀看秀，她身穿香奈兒2019/20秋冬前導系列的海軍藍蕾絲刺繡連身褲裝，搭配藍色皮穿鍊扣環腰帶、黑色埃及元素金屬裝飾圓形晚宴包，穿出超好比例，原本162的身高看起來有175，而且鏤空細節也看來非常性感典雅。而歌手9m88則是穿著香奈兒2019春夏白色立領釦飾襯衫配彩色遮陽傘印花褶飾開岔設計短裙，肩背可愛的米黑色藤編化妝箱包，復古風格超迷人。

而香奈兒品牌大使使克莉絲汀史都華、韓國女星鄭秀妍、鄭秀晶姊妹、金高恩、李聖經、男星朱智勳、嘻哈歌手Jay Park、人氣部落客Irene Kim等人也都到場看秀，秀後派對則由Yarol Poupaud、Clara Luciani、韓團Winner、Kino Kino與Wladimir Schall帶來精采表演。

香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YO...
香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
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香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YO...
香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
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歌手9m88穿著香奈兒2019春夏白色立領釦飾襯衫配彩色遮陽傘印花褶飾開岔設計短...
歌手9m88穿著香奈兒2019春夏白色立領釦飾襯衫配彩色遮陽傘印花褶飾開岔設計短裙，肩背可愛的米黑色藤編化妝箱包，復古風格超迷人。圖／香奈兒提供
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林依晨身受邀看秀。圖／香奈兒提供
林依晨身受邀看秀。圖／香奈兒提供
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歌手9m88穿著香奈兒2019春夏白色立領釦飾襯衫配彩色遮陽傘印花褶飾開岔設計短...
歌手9m88穿著香奈兒2019春夏白色立領釦飾襯衫配彩色遮陽傘印花褶飾開岔設計短裙，肩背可愛的米黑色藤編化妝箱包，復古風格超迷人。圖／香奈兒提供
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香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YO...
香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
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林依晨身穿香奈兒2019/20秋冬前導系列的海軍藍蕾絲刺繡連身褲裝，搭配藍色皮穿...
林依晨身穿香奈兒2019/20秋冬前導系列的海軍藍蕾絲刺繡連身褲裝，搭配藍色皮穿鍊扣環腰帶、黑色埃及元素金屬裝飾圓形晚宴包，鏤空細節看來非常性感典雅。圖／香奈兒提供
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香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YO...
香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
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香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YO...
香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
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香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YO...
香奈兒在首爾S Factory，重現2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
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林依晨身穿香奈兒2019/20秋冬前導系列的海軍藍蕾絲刺繡連身褲裝，搭配藍色皮穿...
林依晨身穿香奈兒2019/20秋冬前導系列的海軍藍蕾絲刺繡連身褲裝，搭配藍色皮穿鍊扣環腰帶、黑色埃及元素金屬裝飾圓形晚宴包，穿出超好比例，原本162的身高看起來有175。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌大使使克莉絲汀史都華。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使使克莉絲汀史都華。圖／香奈兒提供
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台灣歌手9m88與韓國女星金高恩。圖／香奈兒提供
台灣歌手9m88與韓國女星金高恩。圖／香奈兒提供
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香奈兒埃及紐約
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