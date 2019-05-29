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日立冷氣連續18年獲「信譽品牌」白金獎 安心信賴深植人心

2019-05-29 13:38聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

2019年「讀者文摘」信譽品牌調查昨出爐，日立冷氣再度奪下空調類最大獎，除了連續18年榮獲最高榮譽「白金獎」，日立除濕機空氣清淨機亦獲信譽品牌肯定，顯示高品質商品與品牌實力受到消費者認同。

日立冷氣今年18度蟬聯空調類最高榮譽白金獎，變頻冷氣也連續10年銷售第一，不僅持續由日本同步引進尖端變頻科技、大量採用日本製壓縮機，引領台灣空調產業發展，提供消費者高品質的變頻空調產品，在服務更是不斷向上提升，提供業界最高規格15年服務零件供應，不會成為冷氣孤兒，品質、服務都貼心為消費者設想。為了居家安全，日立冷氣更採用歐美先進各國廣泛使用的R410A環保新冷媒，安全不可燃，使用長久又安心，因而成為消費者信賴的空調品牌。

而第8度獲獎的日立空氣清淨機，全系列也都從日本原裝進口，採用不鏽鋼清淨抑菌系統，其中UDP-K110機種更具備業界首創濾網自動清功能，運用毛刷上下移動刮除不銹鋼前置濾網上的粉塵，刮除的粉塵會被收集在集塵盒內，掃除濾網塵污無需動手，還能自動感測PM2.5，呼吸更健康；再加上外型簡約時尚，生活品味完美彰顯。

日立除濕機亦連續7年贏得信譽品牌肯定，效能全面進化，採用領先業界全新技術「獨家無動力熱管循環系統」，全系列能源效率超越國家一級標準，還可搭配App雲端操控，同時掌握家中空調、除濕機，智慧管理再升級。

日立冷氣深耕台灣超過半世紀，以「安心、信賴」的品牌形象深植人心。不只持續創新，在台灣更長期投入教育、技術、體育、文化等多元面向的慈善公益活動回饋社會，實現身為變頻空調領導者的願景與責任。

台灣日立江森自控公司總經理張簡敏杰（右）代表接受中華民國對外貿易發展協會董事長黃...
台灣日立江森自控公司總經理張簡敏杰（右）代表接受中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳頒予空調類最高榮譽白金獎。圖／台灣日立江森自控提供
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除濕機空氣清淨機
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