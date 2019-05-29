日立冷氣連續18年獲「信譽品牌」白金獎 安心信賴深植人心

2019-05-29 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



2019年「讀者文摘」信譽品牌調查昨出爐，日立冷氣再度奪下空調類最大獎，除了連續18年榮獲最高榮譽「白金獎」，日立除濕機與空氣清淨機亦獲信譽品牌肯定，顯示高品質商品與品牌實力受到消費者認同。

日立冷氣今年18度蟬聯空調類最高榮譽白金獎，變頻冷氣也連續10年銷售第一，不僅持續由日本同步引進尖端變頻科技、大量採用日本製壓縮機，引領台灣空調產業發展，提供消費者高品質的變頻空調產品，在服務更是不斷向上提升，提供業界最高規格15年服務零件供應，不會成為冷氣孤兒，品質、服務都貼心為消費者設想。為了居家安全，日立冷氣更採用歐美先進各國廣泛使用的R410A環保新冷媒，安全不可燃，使用長久又安心，因而成為消費者信賴的空調品牌。

而第8度獲獎的日立空氣清淨機，全系列也都從日本原裝進口，採用不鏽鋼清淨抑菌系統，其中UDP-K110機種更具備業界首創濾網自動清功能，運用毛刷上下移動刮除不銹鋼前置濾網上的粉塵，刮除的粉塵會被收集在集塵盒內，掃除濾網塵污無需動手，還能自動感測PM2.5，呼吸更健康；再加上外型簡約時尚，生活品味完美彰顯。

日立除濕機亦連續7年贏得信譽品牌肯定，效能全面進化，採用領先業界全新技術「獨家無動力熱管循環系統」，全系列能源效率超越國家一級標準，還可搭配App雲端操控，同時掌握家中空調、除濕機，智慧管理再升級。