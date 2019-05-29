好評如潮！台灣人壽摘下「信譽品牌獎」 品牌價值達美金22.25億
近期台灣人壽保險公司獲獎連連，今年連續第3年入選英國Brand Finance舉辦「全球100大最有價值保險品牌/Brand Finance Insurance Top 100」，名列全球最有價值保險品牌第50名，品牌價值達22.25億美元。
先前台壽更榮獲2019年「信譽品牌獎」保險公司類金獎，此獎項由美國Catalyst Research和《讀者文摘》共同執行調查，以「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對客戶需求的瞭解」、「創新」及「社會責任」6大指標為標準，進行亞洲區評鑑。
台灣人壽行政管理處副總經理周進展表示，保險業與時俱進，商品導向經營模式已不符合時宜，以客戶為中心的經營模式才是王道。近年來台壽致力推展數位保險服務，強化「客戶體驗」中心思想，2017年啟動EdgE數位實驗室，著手業務數位工具發展；2018年推出「行動保2.0」APP，已近100%業務員使用，減少紙本與簡化投保流程；今年再推出全新業務員智能輔銷工具「智能幫手iKASH」，融合數位化培訓思維，透過名單推薦、客戶管理、拜訪地圖、活動量管理等功能，貼近消費者實際需求。
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