好評如潮！台灣人壽摘下「信譽品牌獎」 品牌價值達美金22.25億

2019-05-29 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近期台灣人壽保險公司獲獎連連，今年連續第3年入選英國Brand Finance舉辦「全球100大最有價值保險品牌/Brand Finance Insurance Top 100」，名列全球最有價值保險品牌第50名，品牌價值達22.25億美元。

先前台壽更榮獲2019年「信譽品牌獎」保險公司類金獎，此獎項由美國Catalyst Research和《讀者文摘》共同執行調查，以「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對客戶需求的瞭解」、「創新」及「社會責任」6大指標為標準，進行亞洲區評鑑。