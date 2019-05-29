動物園大長臂猿家族 加入法國小鮮肉

2019-05-29 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市立動物園亞洲熱帶雨林區時常傳來響亮、有力、持續的叫聲，讓許多遊客驚嘆連連。這個聲音頗具代表性與震撼力，就是來自「大長臂猿」家族的傑作。民眾未來可以看見來自法國的大長臂猿小鮮肉。

動物園指出，近年來積極推展跨機構保育合作，與國、內外動物園逐步建立瀕危動物保育繁殖合作計畫，有關大長臂猿的合作計畫，除了與六福村合作借殖配對，成功繁殖二隻猿仔外，今年初還遠從法國Parc Zoologique de Lille(里爾動物園)，調度來新成員小鮮肉「Iwan」，爾後，民眾將有機會在熱雨區看到法國小鮮肉。

大長臂猿在自然生態保育聯盟IUCN紅皮書中，被列為瀕危物種，原本台北市立動物園只有1隻從圓山動物園搬過來的母猿「長后」，為了讓「長后」有個老來伴，88年透過跨國合作，媒合了來自德國法蘭克福動物園，同樣高齡的「泰山」。

出人意料的是，原本恰北北的「長后」遇到紳士風範的「泰山」，竟迸出了愛情的火花，牠們在數年間，認真地生兒育女、繁衍後代。在98年「長后」因癌症不幸逝世前後，牠和「泰山」的家族已繁衍出3女1子2外孫，分別是「大莉」「大芳」、「大美」、「大樹」及六福村的「卜派」、「布魯托」。

近年來，動物園試著為已邁入成年的大長臂猿個體找尋適合的對象，在101年促成大女兒「大莉」和六福村「水手」的囍事後，接下來也希望「Iwan」和其中之一的母猿能順利地在臺北市立動物園建立新家庭。