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鮮爆！IG打卡絕美水果鮮奶油三明治 J Fruit Mart隱身國父紀念館站

2019-05-29 12:33聯合報 記者柯意如╱即時報導

喜歡日本旅遊的你，每次結束旅行，是不是都會有一小段時間，想念當地的美食？這家由日本夫婦所經營的水果專賣店「J Fruit Mart」，可以滿足你對日本甜點的想念。店內除了提供豐盛的台日水果，被許多IG網友推薦的「水果鮮奶油三明治」，一口咬下，爆汁的當季水果，搭配不膩口的清爽鮮奶油，幸福滿點，讓美食帶著你彷彿回到遊日時的輕鬆感受。

蜜柑三明治跟果凍很受歡迎。圖／J Fruit Mart 提供
蜜柑三明治跟果凍很受歡迎。圖／J Fruit Mart 提供
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「J Fruit Mart」店面優雅小清新。圖／J Fruit Mart 提供
「J Fruit Mart」店面優雅小清新。圖／J Fruit Mart 提供
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水果鮮奶油三明治每日限量供應口味不同。圖／J Fruit Mart 提供
水果鮮奶油三明治每日限量供應口味不同。圖／J Fruit Mart 提供
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位於延吉街、國父紀念館捷運站附近，「J Fruit Mart」店面有著優雅的日式風情，交通位子屬於市中心，相當方便，開幕以來一直是IG甜點控的熱門打卡點。店內供應水果與水果類甜品，最多網友推薦的水果鮮奶油三明治，能品嘗到當季水果加鮮奶油的單純美味。熱門口味包括各產地哈蜜瓜、蜜柑、芒果鳳梨、麝香葡萄、香蕉….等，冬春時分最受歡迎的限定口味是草莓，最近則有初夏當令推出的水蜜桃口味，光看那美麗剖面，就讓人垂涎三尺。

店內供應各式美麗的日式水果甜品。圖／J Fruit Mart 提供
店內供應各式美麗的日式水果甜品。圖／J Fruit Mart 提供
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「J Fruit Mart」店面優雅小清新。圖／J Fruit Mart 提供
「J Fruit Mart」店面優雅小清新。圖／J Fruit Mart 提供
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許多IG網友分享「J Fruit Mart」好吃好拍的鮮奶油三明治口感，「三明治內現切水果非常鮮甜」、「鮮奶油滑順不甜」、「吐司香軟鮮奶油不膩」、「爆汁！」、「老闆夫婦相當親切」。店家把現作三明治切片後的絕美剖面模樣，一下子就能挑逗許多吃貨的味蕾，吐司與鮮奶油的完整搭配，襯托出當季各式水果的好風味。要特別注意的是「水果鮮奶油三明治」每日限量供應，晚來可能吃不到喔。

水果鮮奶油三明治每日限量供應口味不同。圖／J Fruit Mart 提供
水果鮮奶油三明治每日限量供應口味不同。圖／J Fruit Mart 提供
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初夏當令的水蜜桃三明治看了好想吃。圖／J Fruit Mart 提供
初夏當令的水蜜桃三明治看了好想吃。圖／J Fruit Mart 提供
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「J Fruit Mart」菜單每日調整，因三明治需採用當日最新鮮水果，價格可能會因為品項有些浮動，菜單價位請以當日店家標示為準，平均每份餐點售價落在120元到250元左右。現做的鮮奶油三明治，為確保鮮度不可以離冰箱太久，選購後一定要儘快食用完畢，「J Fruit Mart」店內也有一個小型的用餐區，可以坐下來好好品嘗。更多營業時間與相關資訊可上店家臉書粉絲頁洽詢。

店內用餐區。圖／J Fruit Mart 提供
店內用餐區。圖／J Fruit Mart 提供
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很多網友選購麝香葡萄三明治。圖／J Fruit Mart 提供
很多網友選購麝香葡萄三明治。圖／J Fruit Mart 提供
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水果三明治買了一定現吃才新鮮。圖／J Fruit Mart 提供
水果三明治買了一定現吃才新鮮。圖／J Fruit Mart 提供
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哪裡吃

J Fruit Mart

地址：台北市延吉街131巷18號

各式水果鮮奶油三明治售價約台幣120-250元，依當日現場菜單公佈為準

甜點
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