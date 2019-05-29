網批法網新戰袍有夠醜 前球后霸氣回應「我就是女王！我們都是各自生活中的冠軍」

2019-05-29 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



屬於大滿貫賽唯一紅土場地的法國網球公開賽（Roland-Garros）如期開打，女子單打選手，包括了現任球后大坂直美、及多位前球后小威廉絲（Serena Williams）、Simona Halep皆有參賽。不過，小威廉絲的黑、白條紋新戰袍，又再度引發熱議，讓她不得不親自回擊這些批評。

前世界球后小威廉絲去年產後復出後，就在尋求職業生涯的第24座大滿貫賽的金盃，雖然多次的與冠軍失之交臂，但拚戰的精神仍獲得球迷們的讚賞不過。也是從去年開始，小威廉絲就開始穿上了由當紅設計師Virgil Abloh為其操刀的戰袍，融入機能性與時尚元素，展現出與過往球衣截然不同的風格，只要一出場都是討論話題。當時，法網主席並不欣賞更是直言不諱的批評，認為「風格太過前衛，球員一定要尊重比賽和場地」。