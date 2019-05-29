網批法網新戰袍有夠醜 前球后霸氣回應「我就是女王！我們都是各自生活中的冠軍」
屬於大滿貫賽唯一紅土場地的法國網球公開賽（Roland-Garros）如期開打，女子單打選手，包括了現任球后大坂直美、及多位前球后小威廉絲（Serena Williams）、Simona Halep皆有參賽。不過，小威廉絲的黑、白條紋新戰袍，又再度引發熱議，讓她不得不親自回擊這些批評。
前世界球后小威廉絲去年產後復出後，就在尋求職業生涯的第24座大滿貫賽的金盃，雖然多次的與冠軍失之交臂，但拚戰的精神仍獲得球迷們的讚賞不過。也是從去年開始，小威廉絲就開始穿上了由當紅設計師Virgil Abloh為其操刀的戰袍，融入機能性與時尚元素，展現出與過往球衣截然不同的風格，只要一出場都是討論話題。當時，法網主席並不欣賞更是直言不諱的批評，認為「風格太過前衛，球員一定要尊重比賽和場地」。
而今年再度參加法國網球公開賽的小威廉依舊是選穿了同位設計師所設計的新戰袍出賽，看似黑、白條紋的服裝，印製了法文的「母親、皇后、冠軍、女神」等字樣，在網路上引來包括「有夠醜」、「不符合規定」的批評。不過這位前世界球后也不是吃素的，在拿下比賽首勝後，於採訪時透過媒體向討厭這件衣服網友說「我是母親，也是女王，我跟所有女人一樣扮演著多重角色，我們都是各自生活中的冠軍。這件球衣傳達了這一點」。而且小威廉絲更是力挺Virgil Abloh設計師，還在個人的instagram放上合照，並為自己發聲。
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